Ce TV 50″, QLED, 4K, HDR 10+, Dolby Vision et Smart TV tombe sous les 500 €

Vous êtes à la recherche d’une télévision QLED de 50 pouces ? Alors vous êtes au bon endroit, puisque Rakuten propose aujourd’hui une jolie promotion de 100 euros sur ce modèle Hisense.

Alors qu’il est habituellement indiqué à 600 euros, le téléviseur Hisense 50U72QF profite actuellement d’une offre de remboursement de 100 euros. Le modèle est un excellent rapport qualité-prix, et tombe ainsi à 499 euros seulement chez Boulanger. Si vous êtes client Rakuten vous, pouvez également l’acheter sur la Marketplace mais chez le même vendeur pour cumuler en plus 29,92 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Le Hisense 50U72QF en détail

Ce téléviseur embarque une dalle 4K UHD de 126 cm (50 pouces) de diagonale qui propose la technologie QLED. Pour rappel, cette dernière, si elle n’est pas au niveau de l’OLED, affiche tout de même des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les autres modèles LCD. Hisense ne s’arrête pas là et offre même plusieurs technologies intéressantes pour les films notamment : HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Celles-ci se chargeront d’optimiser l’image suivant le média en cours de lecture.

Cette Smart TV vous permet de retrouver vos applications de streaming vidéo préférées, en particulier Netflix, Disney+, MyCanal ou Prime Video en quelques clics. Malheureusement, il ne s’agit pas d’Android TV, mais du système d’exploitation Vidaa U du constructeur. Il reste néanmoins fonctionnel et ne posera pas de souci pour une utilisation standard, de même il est compatible avec Alexa pour une navigation libre avec votre voix. Le microphone est inclus directement sur la télécommande.

Ce téléviseur bénéficie d’enceintes intégrées de 2 × 10 W, toutefois le résultat n’est pas d’une grande qualité et nous vous conseillons vivement de l’associer avec une barre de son. Ce n’est également pas la meilleure option pour les jeux vidéo, dans la mesure où elle se limite à un taux de rafraîchissement de 50 Hz, et ne dispose pas des modes adéquats pour les consoles de nouvelle génération.

Du reste, la connectique est plutôt complète, avec 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet, le Wifi et le Bluetooth.

En bonus, vous pouvez récupérer 10 Films 4K HDR sur Rakuten TV ! Tous les détails sont disponibles à cette adresse.