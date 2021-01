Bons plans RED by SFR ou B&You : quel forfait 200 Go à 15 euros choisir ?

Les deux opérateurs ont dégainé des offres XXL avec une grosse enveloppe de 200 Go de données mobiles. Ils se positionnent l’un comme l’autre sur un tarif de 15 euros par mois. Vers quelle offre s’orienter ? On fait le point pour vous aider à choisir entre Red by SFR et Bouygues !

On était jusqu’alors plutôt habitué à des forfaits de 50 Go, puis 80 Go. Mais depuis quelque temps, la tendance d’une enveloppe data plus volumineuse se dessine. Elle est destinée aux personnes qui utilisent majoritairement leur réseau mobile au détriment d’un Wi-Fi ou d’une connexion fibrée. Il est aujourd’hui possible de se contenter de son forfait mobile pour regarder des séries en streaming, pour télécharger des jeux vidéo sans risquer de dépasser son forfait. En attendant Sosh, Red by SFR (15 euros/mois) et Bouygues (14,99 euros/mois) sont les deux véritables champions des forfaits 200 Go. Mais entre les deux, lequel faut-il choisir ? On vous explique tout en vous rappelant d’abord que toutes ces offres sont réservées aux nouveaux clients.

En bref

C’est RED…

… B&You a aussi des avantages, on vous dit tout dans la conclusion.

RED ou B&You : le forfait de base

En France, les deux forfaits de 200 Go sont très similaires. Les appels, les SMS, les MMS sont illimités en métropole, et chaque formule offre les 200 Go de 4G. Il est donc difficile de proclamer ici un opérateur comme vainqueur.

À l’instar des autres forfaits plus classiques, on retrouve çà et là les quelques limitations habituelles de l’illimité : 200 destinataires différents maximum par mois, et les appels sont coupés après 3 heures en continu.

Vainqueur : Ex aequo

RED ou B&You : l’utilisation en Europe et les DOM

Si vous quittez la France métropolitaine vous pouvez profiter dans les deux cas d’une belle enveloppe de 15 Go de données 4G. Attention toutefois, puisque les conditions ne sont pas les mêmes. Chez B&You, ces données mobiles sont débitées depuis les 200 Go, alors que chez RED, c’est une enveloppe séparée. De fait, RED by SFR en donne donc plus pour le même prix, même si à l’usage, cela ne changera sans doute pas grand-chose.

Les deux opérateurs vous offre les appels/sms/mms illimités ainsi que ces 15 Go de données depuis l’Europe et les DOM. Même si l’Angleterre a fait le choix de quitter l’Union européenne, elle est, pour le moment, toujours incluse dans les destinations européennes. Vous pourrez donc profiter des appels, des SMS, MMS illimités ainsi que de 15 Go de données depuis Londres. Attention, la Suisse et Andorre ne sont en revanche pas inclus si vous voyagez régulièrement dans ces pays.

Vainqueur : RED

RED ou B&You : le réseau

Selon les données de l’Arcep, le gendarme des télécommunications en France, SFR et Bouygues couvrent tous les deux plus de 99 % de la population en 4G. La qualité dans les lieux de vie de l’Internet mobile est mesurée à 40 Mo/s chez Bouygues (B&You) et 47 Mo/s chez SFR (RED).

Même chose pour les débits montants, qui sont, à l’échelle nationale, légèrement supérieurs chez SFR avec 11 Mo/s en moyenne contre 10 Mo/s pour son challenger. Cette légère avance est également valable pour les zones rurales, intermédiaires et denses, bien que plus nuancée. La qualité du réseau entre également en jeu : dans les zones rurales, le débit descendant de Bouygues est inférieur à celui de SFR, pourtant on remarque que 82 % des pages avec Bouygues se chargent en moins de 10 secondes, contre 81 % pour SFR.

Notez qu’il s’agit de moyennes, et la situation peut donc évidemment être différente localement suivant les emplacements et les installations. Mais dans les faits, SFR offre généralement de meilleurs débits.

Vainqueur : RED

RED ou B&You : frais supplémentaires et bonus

Peu importe l’offre, le principal surcoût sera la carte SIM. Prévoyez 10 euros à votre charge au moment de la souscription.

RED by SFR vous permet de modifier votre forfait et d’y ajouter plus de données, avec 50 Go pour 10 euros supplémentaires. L’option est bien pratique pour les personnes qui utilisent exclusivement leur forfait mobile pour naviguer sur Internet, et qui peuvent dépasser leur grosse enveloppe de 200 Go dans certains cas. L’opérateur se vante d’un forfait entièrement modulable, qui permet également à l’utilisateur d’ajouter une option internationale pour un prochain séjour prolongé ou plus lointain (États-Unis, Canada, etc.).

Il est également possible d’obtenir le prêt d’un mobile en cas de panne, à partir de 19 euros. Enfin, une option « montre connectée » est disponible à 5 euros par mois, avec des frais d’activation de 10 euros. Cela permet de profiter du réseau mobile 4G directement depuis son Apple Watch, par exemple. Pour la fonction double appel, il faudra compter 2 euros en plus par mois.

Chez B&You, il est possible d’obtenir la 5G pour 3 euros de plus par mois. Un joli atout qui permet de profiter d’un débit encore plus impressionnant et booster ce forfait. Après avoir souscrit à votre abonnement, il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis « Option 5G ».

D’autres options sont également proposées : Pleio pour 9,99 euros par mois, qui vous permet de jouer en famille ou entre amis à plus de 80 jeux où que vous soyez. Le premier mois est offert. De même, l’antivirus Norton est proposé à 5 euros par mois sans engagement, tout comme B.tv qui vous offre une connexion à plus de 70 chaînes TV en illimité sur votre téléphone sans décompte de votre enveloppe Internet à 6 euros par mois, sans engagement. Pour la fonction double appel, il faudra compter 1 euro en plus par mois.

Vainqueur : B&You (pour l’option 5G et le double appel moins coûteux)

RED ou B&You : les prix

Les deux opérateurs se sont positionnés sur un tarif quasi identique, réservé aux nouveaux clients : 14,99 euros pour B&You et 15 euros pour RED. Dans les 2 cas, le forfait de 200 Go est sans engagement ce qui vous permet de résilier votre forfait quand bon vous semble. Le tarif s’applique également sans limite de durée, ainsi le prix de l’abonnement ne changera donc pas au bout d’un an, comme d’autres offres promotionnelles.

Vainqueur : B&You (de justesse)

RED ou B&You : lequel choisir ?

Si l’on additionne l’ensemble de ces données, c’est RED by SFR qui sort (d’une très courte avance) vainqueur de ce comparatif des offres de 200 Go. Si l’essence de ces 2 formules reste sensiblement similaire, l’opérateur propose une enveloppe distincte pour une utilisation à l’étranger, un réseau légèrement plus performant avec de meilleurs débits en France, pour 1 centime de plus.

En revanche, si vous êtes prêt à débourser 3 euros supplémentaires, l’option 5G de B&You est extrêmement intéressante puisque vous obtiendrez de bien meilleurs débits. Mais pour l’heure, le réseau mobile est en cours de déploiement, et il est difficile d’en profiter pleinement si vous habitez dans une zone rurale. Par ailleurs, si vous estimez que le double appel est une fonctionnalité importante, c’est également vers Bouygues qu’il faut se tourner, vous économiserez alors 1 euro par mois par rapport à RED.