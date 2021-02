Cet moniteur IPS de 27 pouces, 165 Hz, 0,8 ms est à 219 euros seulement

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un écran pour les jeux vidéo, d’un bon format et à un prix plutôt contenu, ce bon plan devrait vous plaire. En effet, le modèle Iiyama G-Master Red Eagle G2770HSU-B1 en 27 pouces tombe aujourd’hui à 219,99 euros.

Alors qu’il est habituellement proposé aux alentours de 260 euros, voilà que cet écran gaming profite d’une belle promotion chez Fnac pour chuter à 219,99 euros. Dessus, on retrouve toutes les composantes essentielles d’un écran de bonne qualité, qui vous servira pour du jeu vidéo exigeant, pour de la bureautique ou pour des titres plus classiques.

Le Iiyama G-Master 27 pouces en détail

Cet écran se compose d’une dalle IPS de 27 pouces, offrant une diagonale de 68,6 cm. Pour rappel, ce type de dalle possède la gamme de couleurs la plus élevée. En d’autres termes, ce sont ces dernières qui représentent le plus fidèlement les graphismes de vos jeux vidéo. Enfin, cette technologie a également l’avantage d’offrir de grands angles de vision, pour avoir une image nette, même si vous n’êtes pas en face de votre écran.

On pourra regretter le fait que l’écran ne propose pas une résolution plus importante que du 1080p (Full HD), mais dans les faits, cela permet de moins tirer sur votre carte graphique et d’offrir de meilleures performances. Surtout, le moniteur trouve ses arguments du côté de la fluidité. En effet, l’écran délivre une fréquence de balayage de 165 Hz, et un temps de réponse de seulement 0,8 ms. De quoi assurer une réactivité à toute épreuve.

Le moniteur possède également la technologie FreeSync Premium, qui vous permet de synchroniser votre carte graphique (si elle est compatible) avec les 165 Hz du moniteur, pour supprimer les déchirements visuels et vous offrir une expérience plus fluide. Quelques autres fonctionnalités sont inhérentes à cet écran, notamment son black tuner qui permet de vous donner plus de détails dans les zones ombragées et une assez bonne customisation pour s’adapter selon plusieurs profils.

Concernant la connectique, on fait ici dans le classique, puisque l’on retrouve une entrée vidéo Display Port, une entrée HDMI et 2 ports USB 2.0, qui vous serviront à brancher des périphériques, c’est toujours pratique.