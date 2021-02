Le Lenovo Legion Y540-15IRH et sa puissante RTX 2060 à 899 euros

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable pour jouer aux derniers titres disponibles, ou que vous soyez, alors cette offre devrait vous plaire. Le laptop gaming Lenovo Legion Y540-15IRH tombe aujourd’hui à 899,99 euros chez Cdiscount.

Alors qu’il était encore récemment proposé à 1299 euros chez certains marchands, Cdiscount opère une jolie réduction sur un ordinateur portable puissant, performant, capable de répondre à n’importe quel besoin de bureautique. On le trouve maintenant à 899,99 euros, un prix très compétitif.

Le Lenovo Legion Y540-15IRH en détail

Conçu et designé pour les besoins gourmands en matière de jeux vidéo, le Lenovo Legion Y540-15IRH est un ordinateur complet. Il se base sur un écran de 15,6 pouces, vous offrant une définition Full HD en 1920 × 1080p. Pour un écran de cette taille, le fait de ne pas aller chercher une définition 2K semble justifié, dans la mesure où cela permet d’être moins gourmand avec la carte graphique. Dans les faits, ce laptop permet de jouer aux derniers titres sans problème, et de regarder des contenus multimédias en tout genre sans ralentissement.

Sa fiche technique est ici particulièrement musclée, avec un processeur Intel Core de 9e génération, le Core i5 9300H et ses 4 cœurs cadencés à 2,8 GHz, comprenant un turbo jusqu’à 4,5 GHz. Pour ce qui est de la partie graphique, on retrouve la célèbre RTX 2060. Elle a depuis été relayée par les cartes graphiques RTX 3000, mais elle permet encore de faire tourner la totalité des jeux vidéo dans d’excellentes conditions, que ce soit en termes de framerate ou de qualité de graphismes.

Du reste, on peut se féliciter que Lenovo se soit montré particulièrement généreux sur les autres composants. Rien n’a été fait à la hâte, et l’on retrouve notamment 16 Go de RAM qui permet de lancer plusieurs applications en simultané, ou encore un stockage principal de 512 Go en SSD M.2 pour des débits ultrarapides.

C’est souvent le cas avec les ordinateurs portables et ce modèle ne déroge pas à la règle, l’autonomie n’est ici pas le point fort. Le constructeur promet jusqu’à 3,4 heures en durée de fonctionnement, ce qui sera très limite pour regarder des films pendant des déplacements. De même, aucun système d’exportation n’est ici fourni, vous laissant libre d’installer Windows ou Linux, selon vos préférences. Cet ordinateur portable profite d’une garantie de 2 ans.