Cette Smart TV Samsung 50 pouces 4K n’est qu’à 69 € avec la fibre Bouygues Telecom

Bouygues Télécom lance aujourd’hui une offre qui vous permet de passer à la 4K pour 69 euros seulement. L’opérateur propose ainsi une réduction de 430 euros sur un modèle 125 cm de chez Samsung, avec son offre BBox + TV.

Avec cette offre BBox Smart TV de Bouygues Telecom, vous pouvez vous équiper avec un téléviseur 4K de qualité à moindre coût. Le rapport qualité-prix devient tout bonnement exceptionnel lorsque l’on peut profiter de 86 % de remise immédiate comme en ce moment. Malheureusement, elle est temporaire et s’achèvera le 21 mars 2021. Habituellement indiqué à 499 euros, ce modèle 125 cm chute à seulement 69 euros pour une durée limitée. Une superbe réduction qui est proposée avec la très complète offre fibre à 39,99 euros par mois, et qui procure des débits allant jusqu’à 1 Gb/s. L’engagement est sur 2 ans.

Pourquoi choisir l’offre BBox Smart TV ?

Le principal argument de cette offre, c’est le téléviseur qui va avec. Il est ici proposé à un tarif défiant toute concurrence. Pour 69 euros seulement, vous repartez avec un modèle de 125 cm, déployant une belle résolution de 4K et d’une valeur de 500 euros. Si vous ne possédez pas encore une télévision de ce type, ou que vous souhaitez améliorer votre matériel existant, c’est le moment ou jamais.

Le contexte est particulièrement favorable à cette offre, et à l’achat d’un téléviseur. Les nouvelles consoles de jeux sont désormais disponibles depuis quelques mois, et si vous avez la chance de vous en procurer une, il faudra l’équiper avec un écran de qualité. Ici, le modèle de Samsung est parfait, que ce soit avec une PS5 ou une Xbox Series X. Smart TV oblige, vous pourrez profiter de cette télévision avec la Bbox pour visionner des dizaines de services de streaming en haute qualité, ou bien des événements sportifs : les JO de Tokyo devraient se dérouler cet été, tout comme l’Euro de football. Ceux-ci seront diffusés en 4K.

Enfin, cette offre Bbox Smart TV propose 150 chaînes de TV et ce sans décodeur TV physique. Pour en profiter, aucune manipulation fastidieuse n’est nécessaire, puisque le décodeur est directement intégré dans votre téléviseur Samsung grâce à l’application B.tv. En bonus, vous aurez les mêmes fonctionnalités qu’avec un décodeur physique, mais avec une seule télécommande, les branchements en moins et donc de la place supplémentaire dans votre salon.

Le téléviseur Samsung dans le détail

Dans cette incroyable offre Bbox, on retrouve le téléviseur Samsung UE50TU7125. C’est un bon modèle de 50 pouces, au rapport qualité-prix très attrayant et avec de solides caractéristiques techniques. Il se présente sous la forme d’un design très slim, entièrement repensé pour éviter au maximum l’accumulation de fils. Ces derniers seront ainsi dissimulés habilement dans le pied de votre télévision.

Côté image, ce modèle déploie de l’ultra haute définition 4K grâce à son Crystal Processor. Il permet d’afficher une image précise, nette en toutes circonstances et avec de jolies couleurs éclatantes. De même, il est assez puissant pour faire fonctionner le système de manière fluide, et peut transformer les images Full HD couramment diffusées par les chaînes de TV en images ultra haute définition/4K. Cela fonctionne également pour les films que vous pourrez regarder sur votre télévision sans aucun problème.

La technologie HDR (HDR10+ ici) offre à cette télévision Samsung une autre amélioration de l’image, notamment dans les zones sombres, mais il y a aussi d’autres avantages. Enfin, la navigation s’effectue avec l’interface Tyzen qui est assez intuitive, esthétiquement sobre et fonctionnelle. Elle est aujourd’hui considérée comme une des meilleures interfaces pour Smart TV. Vous pourrez retrouver toutes les applications de streaming à la demande du moment (Netflix, OCS, myCanal, Disney+, Amazon Prime, YouTube), et en installer de nouvelles en quelques clics. Les assistants vocaux Amazon Alexa et Assistant Google sont également compatibles.

Très complète, cette télévision propose quelques fonctionnalités intéressantes suivant vos habitudes. Pour les joueurs, on pense notamment à la technologie Game Enhancer+ qui gère votre input lag et vous offre un affichage net, dynamique, même dans les jeux vidéo les plus nerveux. Pour les utilisateurs Apple, vous pourrez diffuser vos vidéos, vos photos, votre musique ou n’importe quel autre contenu depuis votre iPhone, iPad ou Mac avec la fonction AirPlay 2. Sachez enfin que d’autres tailles d’écran sont disponibles si vous le souhaitez : 43, 55 ou 65 pouces. Cette dernière profite d’ailleurs d’une très belle promotion également.

Le forfait fibre de Bbox TV

En plus de profiter d’un très bon téléviseur et un prix cassé, cette offre inclut un abonnement de 2 ans sur le service Bbox. Hormis les 150 chaînes depuis l’application BTV+, vous bénéficierez d’un Internet ultrarapide, avec des débits plus hauts que la moyenne. Le débit descendant (téléchargement) peut grimper jusqu’à 1 Gb/s, et le débit montant (upload) plafonne à 500 Mb/s. Ce sont d’excellents scores (60 fois plus rapide que l’ADSL en moyenne), qui sont ici proposés à un bon rapport qualité-prix et qui pourront considérablement booster la vitesse de navigation et la lecture de fichiers sur votre ordinateur ou votre téléphone.

Pour améliorer la couverture de votre domicile, vous pouvez obtenir un répéteur Wi-Fi en option. De même, la télévision pourra bénéficier de plusieurs chaînes supplémentaires moyennant quelques euros en plus. On pense notamment aux principaux diffuseurs d’événements sportifs comme le football. Enfin, sur la partie téléphone, vous avez les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays.

Dans la mesure où il s’agit d’une offre sur la fibre optique, on vous rappelle qu’un technicien devra se déplacer (gratuitement) à votre domicile pour effectuer l’installation et mettre en service votre ligne Internet. Pour l’occasion, il sera nécessaire de créer un compte Bouygues Télécom, et vous serez par la suite contacté par Samsung afin de procéder à la commande du téléviseur. Pas de panique, les procédures sont très simples et intuitives, et le modèle de 50 pouces devrait arriver quelques jours plus tard seulement avec l’application Bbox TV de préinstallée. Vous n’aurez qu’à le déballer de son carton et le brancher pour en profiter.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.