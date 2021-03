Bons plans Deux Google Nest à 149 euros, pour un son puissant et stéréo

Lancée en fin d’année 2020, la Google Nest Audio est une enceinte connectée de qualité qui peut se jumeler avec une autre en quelques instants. Elle délivre un son de très bonne qualité, avec des basses profondes et des médiums bien rendus. Fnac propose aujourd’hui une belle remise dans le panier si vous achetez 2 exemplaires du Google Nest Audio Charbon, pour un total de 149,99 euros.

La Google Nest Audio Charbon est normalement tarifée à 99,99 euros à l’unité. Toutefois, pour une durée limitée, Fnac offre 50 euros de remise immédiate si vous achetez 2 exemplaires de l’enceinte connectée de Google. On se retrouve donc avec un prix final de 150 euros au lieu de 200 euros. Une belle affaire pour avoir un son surround de qualité qui se mariera parfaitement avec votre télévision, un ordinateur ou votre smartphone.

Le Google Nest en détail

Cette enceinte connectée embarque évidemment l’assistant vocal du géant de l’Internet, Google Assistant. Vous pourrez donc le solliciter pour lancer la musique de votre choix, la radio demandée, écouter l’actualité, ou encore faire une recherche sur Internet. La Nest Audio se présente sous la forme d’un design atypique mais épuré, dans une coloris charbon qui s’intégrera parfaitement dans une chambre dans un salon. Pour fonctionner, l’enceinte connectée ne nécessite qu’un réseau Wi-Fi, une prise électrique à proximité, un compte Google et bien sûr un appareil mobile compatible.

Le principal argument de cette enceinte connectée, c’est le son qu’elle délivre. Il est ici de très bonne facture, avec un boomer et un tweeter offrant un son cristallin. On appréciera notamment les basses qui sont intenses. Suivant la pièce où vous installerez vos enceintes connectées, l’intelligence artificielle va automatiquement s’adapter à votre environnement et au contenu que vous allez regarder pour optimiser les paramètres. Bien sûr, un égaliseur est également accessible pour effectuer des réglages manuels.

En jumelant 2 enceintes connectées, vous pourrez créer un système audio stéréo en toute simplicité. Il faudra passer par l’application Google Home qui vous permet d’associer en un groupe les 2 enceintes différentes, de régler le son en stéréo, et de tirer le meilleur parti des services de contenu. À noter que cela peut être une très bonne alternative à une barre de son pour une télévision, par exemple.

Du reste, on retrouve quelques fonctionnalités basiques, mais utiles, comme un bouton pour désactiver le micro à l’arrière de l’enceinte. Vous pourrez également gérer votre confidentialité en supprimant périodiquement l’historique de vos dictées vocales. Bien sûr, vous pouvez aussi contrôler l’ensemble de vos appareils connectés directement depuis cette enceinte, à l’image des Philips Hue.