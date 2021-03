La fibre 300 Mbits/s + Livebox 4 + Appels illimités (sans engagement) à 14,99 €

Jusqu’au 29 mars, Sosh propose un abonnement internet + fixe sans engagement à 14,99 euros par mois. Un très bon rapport qualité-prix pour un très haut débit sur le réseau Orange, avec jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et 300 Mbits/s en envoi.

Si vous n’avez pas encore la fibre optique, ou que vous souhaitez économiser sur la facture, Sosh propose à nouveau une jolie réduction sur son abonnement pendant 12 mois sans engagement. Vous pourrez même profiter d’un remboursement allant jusqu’à 100 euros pour vos frais de résiliation Internet si vous souhaitez rejoindre Sosh. L’offre en cours est valable jusqu’au 29 mars 2021. Vous obtenez ainsi un abonnement Internet Fibre Sosh 300 Mbits/s + Livebox 4 + Appels illimités vers les fixes pendant un an à 14,99 euros par mois.

L’offre fibre optique Sosh en détail

Au fil des mois, la fibre optique se démocratise et s’installe plus profondément en France. Un grand nombre de Français sont aujourd’hui éligibles. C’est l’occasion de passer à une connexion à très haut débit, avec ici jusqu’à 300 Mbits/s d’Internet. Que ce soient les téléchargements, la navigation sur Internet, les services de streaming, tout sera beaucoup plus rapide, sans ralentissement et avec une meilleure fluidité. De plus, si vous êtes nombreux à utiliser la même connexion, plus de risque de congestion de la connexion et l’ensemble ne sera pas bridé. Avec la généralisation du télétravail, il est important de s’équiper d’une connexion solide et fiable.

Pour fonctionner, vous recevrez également une Livebox 4. Cette dernière a été pensée pour délivrer un Wi-Fi ultra performant, grâce à ses 4 × 4 antennes Wi-Fi. Vos appareils connectés ainsi que vos téléphones portables pourront profiter d’un Wi-Fi puissant, tirant profit de la fibre et avec une couverture dans toute la maison. Un répéteur Wi-Fi est également disponible, ce qui permet de diffuser votre réseau dans l’ensemble des pièces, si votre domicile est trop grand. Enfin, une application « Ma Livebox » est disponible sur iOS et Android, et vous permet de gérer votre accès Internet depuis votre téléphone, d’optimiser votre Wi-Fi dans chacune des pièces de la maison, ou encore de personnaliser les services ou les clés de sécurité.

L’offre fibre optique comprend également la TV Orange, qui est une application offerte sur demande qui vous garantit l’accès à 72 chaînes de télévision sur votre mobile, votre tablette, ou encore votre ordinateur, Mac ou PC. Attention toutefois, elle n’est pas disponible sur la télévision. Pour aller plus loin, vous pouvez souscrire à l’option « décodeur TV », pour 5 euros de plus par mois. Cela vous donne accès à 160 chaînes TV dont plus de 70 ans sont en haute définition sur votre télévision, mais aussi sur mobile, tablette et ordinateur.

Du reste, l’offre de Sosh accorde les appels illimités vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales sans surcoût, ce qui est toujours pratique. À noter que le raccordement avec la fibre est inclus, et le technicien Orange se déplacera gratuitement jusqu’à votre domicile pour finaliser les procédures. L’abonnement commence à partir de 14,99 euros par mois pendant 12 mois, puis il reprendra son tarif habituel de 29,99 euros par mois. Cela dit, le tout est sans engagement, ce qui vous permet de résilier dès que vous en avez envie. Vous pourrez tester votre éligibilité à la fibre optique ou à l’ADSL directement sur le site de Sosh.