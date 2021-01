Le très bon Oppo Reno 2 chute à 279 euros, presque moitié prix

Le Oppo Reno 2 est un smartphone milieu de gamme de 2019 qui s’avère très complet. On le trouve aujourd’hui à seulement 279 euros chez Boulanger. Les frais de port sont offerts, et l’appareil est expédié sous 24 heures.

Parfait pour toutes les personnes qui recherchent actuellement un téléphone performant à moins de 300 euros, le Oppo Reno 2 est aujourd’hui disponible à 279 euros chez Boulanger. Il profite donc d’une réduction de 44 % par rapport à son tarif recommandé de 499 euros.

Le Oppo Reno 2 en détail

Dévoilé en 2019, le Oppo Reno 2 est un téléphone performant, doté de nombreuses qualités que nous avons pu tester à l ‘époque. Ce modèle s’appuie sur un écran Sunlight AMOLED 6,5 pouces affichant une définition FHD+ de 2400 x 1080 p. Il arbore un design très agréable à l’œil, avec un écran intégral. Il n’y a donc pas d’objectif à l’avant, puisque la caméra arrière est rétractable. Un lecteur d’empreintes a été inclus directement sous l’écran.

L’autre grande qualité de ce téléphone, ce sont ses performances. Le modèle est propulsé par le SoC Snapdragon 730G, une puce milieu de gamme qu’on ne présente plus. Le constructeur a fait le choix de l’accompagner par 8 Go de RAM ainsi que 256 Go d’espace de stockage. Vous aurez tout le loisir de lancer n’importe quelle application gourmande, ou la plupart des jeux 3D avec des paramètres graphiques élevés sans souffrir de ralentissement. Si vous manquez d’espace (même avec 256 Go), vous pouvez également étendre votre mémoire avec l’emplacement micro SD.

Le Oppo Reno 2 est un bon téléphone qui réalise de jolis clichés. À l’arrière donc, on retrouve un capteur ultra grand-angle, un grand-angle standard et un téléphoto avec un zoom optique 2x. Avec l’appareil photo principal, les photos en plein jour sont excellentes avec beaucoup de détails, du contraste et une bonne dynamique. On a aussi été agréablement surpris par le Mode Portrait et ses nouveaux modes qui donnent des résultats très instagrammables, avec des filtres plutôt réussis.

Enfin, l’autonomie est tout simplement excellente. Avec une forte utilisation, le téléphone pourra tenir jusqu’à 2 jours. Une batterie de 4000 mAh est présente et est optimisée par l’OS. Ce smartphone assurera sans aucun problème une journée entière, et ce, quel que soit votre usage. En outre, il est compatible avec la recharge rapide VOOC 3.0 20 W.

Pour tout savoir de ce téléphone, vous pouvez retrouver notre test du Oppo Reno 2. Il a obtenu un 8/10.