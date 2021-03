[Bon Plan] 107 € de réduction sur l’imprimante 3D Anycubic Photon Mono

Les imprimantes 3D ont la côte depuis ces dernières années. Autrefois utilisées par les professionnels, ces dernières arrivent chez les particuliers. L’Anycubic Photon Mono est en promotion sur Aliexpress pendant quelques heures ! Profitez d’une belle réduction de 107 € grâce à ce code promo…

Les imprimantes 3D permettent de réaliser des objets complètement dingues. Plusieurs entreprises utilisent ce genre d’imprimantes pour imprimer des objets plus ou moins complexes comme des écouteurs à la forme de nos oreilles ou encore des pièces de construction. Depuis quelques années, ce genre d’imprimante 3D comme la Anycubic Photon Mono arrive chez les particuliers. Beaucoup moins chères que celles utilisées par les professionnels, certaines personnes arrivent à fabriquer des objets de précisions avec une grande facilité. Pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Cette dernière est disponible sur Aliexpress au prix de 153,80 € au lieu de 260,90 € grâce au code ANYCUBIC5 soit une belle réduction de 107 €. Livraison rapide depuis l’Europe.

Une imprimante 3 D Anycubic Photon Mono multifonctions

Grâce à son logiciel de conception dédié, l’Anycubic Photon Mono vous permettra de réaliser diverses pièces comme de la décoration, des coques de téléphones personnalisées ou encore des pièces pour un skateboard ? Il n’y a pas de limites dans l’utilisation que vous aurez avec cette imprimante 3D. L’Anycubic Photon Mono est équipé d’un écran tactile de 2,8 pouces. La vitesse d’impression est également à prendre en compte lorsque vous souhaitez acquérir une imprimante 3D. La Photon Mono est capable quant à elle d’imprimer à une vitesse de 50 mm par heure.

En ce qui concerne la résolution de l'axe X et Y, elle st de 0,051 mm (2560×1620 pixels). L'axe Z est quant à lui de 0,01 mm. Pour ce qui est du volume des pièces imprimable avec l'Anycubic Photon Mono, vous serez limité à du 13 cm x 8,2 cm x 16,5 cm. Ces dimensions vous permettront de réaliser de belles pièces et de découvrir ce Nouveau Monde. Par exemple une pièce de 6 cm x 4 cm x 12 cm, l'Anycubic Photon Mono imprimera l'objet en trois heures et trente minutes. D'autres imprimantes 3D de la marque ne possèdent pas cette rapidité d'impression.