Complète et intuitive, cette imprimante Epson 4-en-1 est à 88 euros

Vous êtes à la recherche d’une bonne imprimante complète, pour le télétravail, mais aussi pour un usage classique ? Alors ce bon plan devrait vous intéresser. Le modèle EPSON Workforce 2860 chute maintenant à 88,97 euros chez Electro Depot.

L’imprimante EPSON Workforce 2860 est très polyvalente, avec un écran LCD tactile bien pratique, et quelques fonctionnalités utiles au quotidien. Alors qu’elle est habituellement proposée à 118 euros, elle profite aujourd’hui d’une belle réduction de 25 % pour tomber à 88,97 euros.

La EPSON Workforce 2860 en détail

Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, cette imprimante est capable de faire énormément de choses. Elle peut numériser, photocopier, imprimer et même faxer directement depuis son écran LCD. Celui-ci, de 6,1 cm, est tactile et servira à accéder à l’ensemble des fonctionnalités de votre imprimante. La prise en main est intuitive, et ne dépaysera pas les personnes qui n’ont jamais utilisé une imprimante de cette marque.

Cette imprimante multifonction est un excellent rapport qualité-prix, dans la mesure où elle est compatible avec le Wi-Fi, ainsi que NFC. Vous pourrez donc réaliser vos impressions ou vos scans à distance, depuis un ordinateur ou un téléphone. La qualité d’impression maximale monte jusqu’à 4800 x 1200 dpi pour des résultats de qualité, et grimpe à 2400 x 1200 dpi pour le scanner.

Au niveau de l’impression, elle dispose d’une vitesse de 33 pages par minute en monochrome et de 20 pages par minute en couleur. Ces très bons débits vous permettent de ne pas perdre de temps et sont toujours appréciables. Enfin, diverses petites fonctionnalités plus ou moins professionnelles sont compatibles avec ce modèle : Epson Connect, Apple AirPrint et Google Cloud Print.