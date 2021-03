Le Oppo Find X2 Pro, l’un des meilleurs téléphones actuels, est à 699 €

En attendant les prochaines annonces du constructeur Oppo, les smartphones de la marque sont en promotion. C’est l’occasion ou jamais de se procurer un excellent téléphone pour un tarif réduit et un super rapport qualité-prix. Aujourd’hui, c’est le Oppo Find X2 Pro qui chute à 699 euros chez Boulanger.

Initialement proposé à 1199 euros, le Oppo Find X2 Pro est un téléphone puissant, de toute beauté, qui excelle dans presque tous les domaines. Largement encensé par la presse et considéré comme l’un des meilleurs téléphones de l’année 2020, il profite actuellement d’une très belle promotion de 41 %, à 699 euros.

Le Oppo Find X2 Pro en détail

Le Oppo Find X2 Pro est un smartphone haut de gamme qui s’articule autour d’un écran 6,7 pouces AMOLED de toute beauté. Il dispose de jolis bords incurvés avec de très belles finitions. La dalle n’est d’ailleurs pas en reste et propose de superbes spécifications techniques : qualité OLED, définition de 3120 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Que ce soit pour les jeux vidéo ou pour des contenus multimédias, ce téléphone s’inscrit dans ce qui se fait de mieux dans le monde Android.

En plus d’être très bien dessiné, le téléphone n’oublie pas la puissance. Le constructeur Oppo a ici fait le choix du puissant Snapdragon 865 de Qualcomm, épaulé avec 12 Go de RAM. Une association très redoutable, qui a désormais ses successeurs, mais qui reste dans le haut du panier pour lancer des jeux 3D dans les meilleures conditions possibles, et les applications gourmandes pendant de nombreuses années. En plus, le téléphone est déjà compatible avec la 5G.

Le téléphone est également un formidable appareil pour la photographie, avec une configuration assez musclée à l’arrière : on trouve un triple capteur de 48 + 48 + 12 mégapixels pour des photographies réussies, de jour comme de nuit. On profitera notamment des modes portrait, ultra grand-angle, macro, zoom et quelques fonctionnalités çà et là qui sont toujours pratiques à utiliser au quotidien. Les vidéos sont également de haute volée, ce qui est particulièrement appréciable sur un téléphone.

Du reste, il n’est pas étonnant de trouver une bonne autonomie pour supporter ces excellents composants, avec une batterie de 4260 mAh. Avec une utilisation standard, vous tiendrez sans problème une journée, voire plus si vous évitez les consommations gourmandes comme les vidéos ou les jeux. Si le téléphone n’est pas compatible avec la charge sans fil, vous pourrez tout de même profiter d’une charge rapide de 65 W, bien appréciable, car elle permet de le recharger entièrement en un peu plus de 30 minutes.

Ce téléphone est également disponible sur Rakuten au même prix, expédié par Boulanger. C’est l’occasion de cumuler « gratuitement » 20,97 euros de Rakuten Points !