C’est l’anniversaire de NordVPN, remportez jusqu’à 2 ans d’abonnement bonus

À l’occasion de l’anniversaire du service NordVPN, vous pouvez remporter jusqu’à 2 ans d’abonnement supplémentaire pour toute souscription à la formule d’abonnement de 2 ans. Cette dernière est d’ailleurs à -68 % pour une durée limitée. Un excellent rapport qualité-prix pour le meilleur service de VPN du marché.

Comme tout anniversaire qui se respecte, les cadeaux sont au rendez-vous. Mais cette fois-ci, c’est le service NordVPN qui se montre encore plus généreux que d’habitude. Si vous souscrivez à l’offre de 2 ans, vous verrez votre abonnement prolongé gratuitement d’un mois, un an ou 2 ans, suivant votre chance. L’abonnement est déjà en promotion à 2,97 euros par mois, c’est donc l’occasion parfaite pour vous procurer le meilleur VPN du marché en France. Lissé et dans le meilleur des cas, l’abonnement final reviendra à moins de 1,50 euros par mois si vous gagnez 2 ans d’abonnement supplémentaires, dans le pire vous repartirez avec un cadeau d’un mois minimum.

L’offre NordVPN en détail

La sécurité sur Internet est un véritable sujet de préoccupation, NordVPN est un allié de choix qu’il faut impérativement prendre en compte. Avec un seul abonnement, vous profitez d’une confidentialité totale sur 6 appareils, que ce soit des ordinateurs Windows ou Apple, des téléphones Android ou iOS, ou encore des tablettes. Le service est très apprécié par sa politique stricte, qui garantit une absence complète de registre de connexion et donc de votre historique. Concrètement, votre navigation n’est pas suivie, n’est pas collectée, et n’est ainsi pas partagée. Cela s’applique évidemment aux données personnelles, qui sont entièrement sécurisées. Même votre fournisseur d’accès Internet ne sera pas au courant de ce que vous faites.

Non content de vous assurer une navigation anonyme sur l’ensemble des sites Internet, NordVPN garantit des vitesses de connexion stables et élevées. Avec plus de 5400 serveurs répartis à travers le monde, vous pourrez vous connecter à de multiples serveurs sans craindre une surcharge. La fonctionnalité Quick Connect est très pratique en ce sens, vous permettant de vous connecter sur le meilleur serveur disponible pour votre localisation en un seul clic. Avec un tel service de VPN, vous pourrez parer les éventuelles restrictions de votre fournisseur d’accès Internet (qui sont fréquents en cas de confinement) mais surtout partager ou télécharger des fichiers P2P sans craindre de représailles. En combinant le VPN avec des DNS personnalisés, vous obtenez l’unique moyen de vous protéger sans risque.

Dans la même veine, le streaming vous ouvre ses portes, et ce dans la quasi-totalité des pays du monde. Vous n’avez aucune limite de bande passante, et vous pourrez enchaîner les épisodes en France comme en Amérique. Si vous voyagez régulièrement, vous pouvez retrouver le catalogue français, même à l’étranger. Enfin, l’accès est évidemment mondial, avec plus de 59 pays différents qui proposent souvent des séries et des films qui ne sont pas disponibles en France. Cerise sur le gâteau, NordVPN fournit une assistance-client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Français.

À la différence de la plupart de ses concurrents, NordVPN fonctionne sur un logiciel très pratique et surtout extrêmement intuitif. Si vous n’avez jamais utilisé de service de ce genre, c’est un jeu d’enfant et la prise en main est immédiate. On se retrouve alors avec une carte du monde, avec un point cliquable pour chaque pays. Voilà l’unique procédure que vous devrez enclencher pour vous connecter à un serveur VPN dudit pays. Bien sûr, les options vous permettent d’approfondir en privilégiant un serveur en particulier, par exemple s’il est conçu pour optimiser le partage P2P.

Mais le logiciel vous permet d’avoir plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui sont toujours pratiques à utiliser au quotidien. On pense notamment au Kill Switch automatique, que vous pourrez surtout fixer sur le navigateur de votre choix. Si la connexion VPN s’arrête accidentellement, alors l’application sera ipso facto fermée pour éviter toute fuite de données qui pourraient vous faire identifier par une tierce partie. Si vous utilisez un logiciel de torrent, c’est surtout très commode. La technologie CyberSec est aussi bien pensée, en vous protégeant automatiquement contre l’accès à des sites Internet dangereux qui hébergent des logiciels malveillants. En plus de votre antivirus, c’est un atout de poids.

Notez que le service est disponible en français sur Windows, Mac OS, iOS, Android et Linux. Sur les navigateurs Chrome, Edge et Firefox, des extensions existent pour renforcer la sécurité et améliorer l’intégration. Aujourd’hui, l’abonnement est à 2,97 euros par mois, soit une réduction de 68 % par rapport à son prix standard. De plus, et pour son anniversaire, NordVPN vous offre un abonnement supplémentaire pour toute souscription. Selon votre chance vous recevrez 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires offerts, qui seront ajoutés à l’abonnement que vous venez de souscrire. Il faudra se connecter à votre compte ou consulter vos e-mails pour savoir quel abonnement vous avez gagné.