Cyberpunk 2077 : où acheter le jeu au meilleur prix ?

C’est le grand jour. Cyberpunk 2077, le jeu le plus attendu de l’année 2020 est officiellement disponible sur l’ensemble des consoles de jeux. Le Journal du Geek vous propose aujourd’hui un article récapitulatif sur les offres pour se le procurer au meilleur prix.

Sans surprise, le jeu Cyberpunk 2077 est aujourd’hui proposé sur l’ensemble des grandes enseignes comme Amazon, la Fnac ou encore Cdiscount. Il est également possible de se procurer le jeu sur PS4, Xbox one, PC ou les consoles de nouvelle génération. Encore une fois, c’est sur Amazon que l’on trouve le nouveau titre de CD Projekt Red au meilleur prix. Le jeu est à son meilleur tarif, puisqu’il est proposé à 52,99 euros au lieu de 69,99 euros sur l’ensemble des consoles de jeux. Il s’agit de l’édition « Day One », qui ajoute — au format numérique — :

Un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu

Le livre original Cyberpunk 2020

La bande originale du jeu

Des arrière-plans pour ordinateur et mobile

Toutefois, gardez à l’esprit que les consoles plus datées, les PS4 « fat » et Xbox One ne proposent clairement pas la meilleure expérience possible sur ce titre. D’après les premiers tests, ces versions souffrent de mauvaises textures ou de problèmes de chargement, imputables à leur hardware vieillissant.

Jouer sur PC, PS4 Pro, Xbox One X, Xbox Series X ou PS5 est une meilleure option pour une expérience adéquate. Rappelons tout de même que si le jeu tourne mieux sur les dernières consoles, il faudra attendre l’année prochaine pour la mise à jour spéciale PS5 et les Xbox Series X|S.

Si vous êtes membres du programme Cdiscount à volonté, le marchand vous propose d’obtenir la version PS4 et Xbox One au tarif de 58,99 euros, avec 20 euros dans la cagnotte. Cela vous revient à un montant de 38,99 euros !

De son côté, la Fnac vous propose une remise de 10 euros sur votre compte fidélité pour les adhérents au service Fnac+.

Boulanger propose également le titre, pour quelques euros de plus.