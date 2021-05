Dépêchez-vous les E-Carte Cadeau Fnac / Darty d’une valeur de 60€ pour 50€ et 150€ pour 130€ sont de retour !

La Fnac & Darty lancent de nouveau une opération sur les E-Cartes ! Achetez une carte d'une valeur de 60 euros pour 50 euros, de 150 euros pour 130.

Fnac-Darty relance aujourd’hui l’opération E-carte cadeau Jackpot. Le principe est on ne peut plus simple, vous profitez d’une réduction de 10 ou 20 euros sur l’achat d’une carte cadeau virtuelle. Autrement dit, en achetant une carte 50 euros, vous pouvez dépenser 60 euros à la Fnac ou chez Darty. C’est aussi valable pour la carte d’une valeur de 150 euros, vendu 130. C’est 20 euros de réduction.

Acheter votre ecarte cadeau à 50€ d’une valeur de 60€

Acheter votre ecarte cadeau à 130€ d’une valeur de 150€

E-cartes cadeaux JackPot : Carte Cadeau Fnac utilisable jusqu’au 31 mai 2021 inclus, en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, sur fnac.com (hors abonnements presse, tirages photo et Marketplace), en France métropolitaine. Le solde et la date de validité de la carte peuvent être communiqués au point accueil des magasins Fnac. Les conditions générales d’utilisation et la liste des magasins Fnac sont consultables sur Fnac.com. Utilisation en magasin : présentez la Carte Cadeau Fnac en caisse et complétez si nécessaire avec un moyen de paiement de votre choix accepté par le magasin Fnac. Utilisation sur Fnac.com : indiquez le numéro de carte et le code confidentiel et complétez si nécessaire avec un moyen de paiement de votre choix accepté par fnac.com. La Carte Cadeau Fnac ne peut être ni échangée, ni revendue, ni remboursée, même partiellement, ni portée au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire ou d’une autre carte cadeau, ni faire l’objet d’un escompte et ne peut donner lieu à aucun rendu de monnaie. Elle n’est ni remplacée, ni remboursée en cas de perte ou de fin de validité.

Comment bénéficier de cette offre ?

Offre tout client valable dans la limite des stocks disponibles.

Une seule commande de ” Ecartes Cadeaux JackPot ” possible par compte client, avec au maximum 2 “Ecartes Cadeaux JackPot ” de chaque montant au panier.

Vous avez ensuite jusqu’au 31 mai 2021 inclus pour utiliser vos “Ecartes Cadeaux JackPot “, cumulables avec les offres en cours, sur Fnac.com et dans les magasins Fnac et Darty.

Conditions générales de vente : Offre valable dans la limite des stocks disponibles par “Ecarte Cadeaux JackPot “. La “Ecarte Cadeaux JackPot” ne peut être ni échangée, ni revendue, ni remboursée même partiellement, ni portée au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire ou d’une autre carte cadeau, ni faire l’objet d’un escompte et ne peut donner lieu à aucun rendu de monnaie. Elle n’est ni remplacée, ni remboursée en cas de fin de validité. En cas d’abus constaté, la Fnac se réserve le droit d’annuler toute commande et effectuera un remboursement du montant de la commande « Ecartes Cadeaux JackPot ».

