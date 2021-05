Tout juste dévoilée, la nouvelle montre connectée Mibro Color s’offre déjà une énorme promotion !

La nouvelle montre connectée Mibro Color est déjà en promotion, l’occasion de l'acquérir à prix réduit !

La Mibro Color possède des atouts qui pourront faire rougir certains concurrents. Si vous cherchez une montre connectée avec une excellente batterie, un capteur de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang précis et capable d'être immergée sous l'eau — dans un design sobre avec des matériaux de qualité, la Mibro Color est faite pour vous.

Une Mibro Color très résistante

S’il y a bien quelque chose que l’on ne supporte pas, c’est de devoir recharger sa montre connectée tous les quatre matins. Bien que certaines aient du mal à tenir plus de quatre jours (voire cinq jours), la Mibro Color possède une batterie de 270 mAh capable de restituer une autonomie de quatorze jours. Cet atout n’est pas à négliger surtout si, comme beaucoup, vous ne regardez pas la batterie de la montre connectée régulièrement.

En parlant de résistance, la Mibro Color possède un cadre en aluminium afin qu’elle soit légère et résistante à la fois. Le bracelet est quant à lui fabriqué à partir de silicone avec une boucle en métal. Elle arbore un design actuel qui plaît à beaucoup avec un écran de 1,57 pouce au format carré. Ce dernier apporte une meilleure expérience utilisateur, car l’affichage ne sera pas rogné comme peut l’être une montre connectée ronde. Cela permet par la même occasion de faciliter le travail des développeurs dans le développement de l’OS.

D’ailleurs, l’OS est parfaitement intégré à la montre fonctionne en osmose avec les différents capteurs et fonctionnalités de la Mibro Color. Celle-ci vous permettra d’améliorer votre sommeil grâce à un suivi très détaillé ou encore de vous relaxer à cause du stress que vous subissez. Bien que vous ayez la possibilité de vous en servir comme une montre classique, les sportifs retrouveront dans cette montre tout l’attirail d’un assistant sportif.

En effet, cette dernière possède une quinzaine de sports à pratiquer à l’extérieur et à l’intérieur. La montre connectée est également capable d’être immergée sous l’eau jusqu’à 50 mètres afin de réaliser des sports aquatiques. Les capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang analyseront vos efforts tout le long de votre session afin de montrer des résultats très détaillés. Ces derniers pourront être visualisés depuis la Mibro Color ou directement depuis l’application de votre smartphone à l’aide de différents graphiques.

Une application de folie

La montre connectée, Mibro Color, possède sa propre application. Elle est disponible gratuitement depuis l’App Store et le Google Play Store. Celle-ci vous permettra donc de regarder les différents résultats de vos séances avec plus de détail, de changer le cadran et modifier les paramètres de la Mibro Color directement dessus.

En bref, la Mibro Color est une excellente montre connectée dans sa gamme de prix.

