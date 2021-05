SwitchBot : ce nouveau robot qui gère l’ouverture de vos rideaux est déjà en promotion

Vous cherchiez un robot qui interagit automatiquement avec vos rideaux ? Le Switchbot Curtain pourrait vous intéresser d'autant plus que ce petit robot est en promotion sur le site du constructeur.

SwitchBot, le robot qui s'occupe de l'ouverture et de la fermeture automatique de vos rideaux. © Switchbot

Il existe des robots aspirateurs, des appareils connectés pour gérer automatiquement la température de la maison, ou encore des appareils de cuisine connectée — mais saviez-vous que des robots pour ouvrir et fermer les rideaux existaient ? Ces derniers sont pratiques et permettront de voguer à vos occupations sans vous soucier de vos fenêtres. Si vous êtes intrigué et intéressé par le Switchbot Rideau, il est disponible sur le site du constructeur au prix de 55€ au lieu de 65€ à l’aide du code SWITCHBOT15OFF (−15 % de réduction).

Switchbot Curtain : le robot qui s’installe rapidement dans votre écosystème

Installer le Switchbot à votre réseau sera très facile à l’aide de l’application disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. D’ailleurs, c’est sur l’application que vous pourrez paramétrer le Switchbot (programmation des heures, ouverture/fermeture des rideaux manuelle, etc.). Une fois que le robot sera correctement configuré, il gérera automatiquement l’ouverture ainsi que la fermeture des rideaux grâce au capteur de luminosité intégré dans le châssis. Cela sera pratique en hiver et en été pour éviter que le froid ou la chaleur ne se propage à l’intérieur.

Il existe trois modèles de Switchbot : un premier classique qui s’adapte aux tringles à rideaux rondes. Les deux autres modèles sont prévus pour les rails à rideaux en U et en I. De plus, il se peut que vous soyez amené à changer de tringle pour quelconque raison. Sachez que la société met à disposition les supports pour remplacer celui qui se trouve sur le robot. D’autres accessoires sont également disponibles comme un panneau solaire pour recharger le Switchbot ou encore un interrupteur pour ouvrir et fermer les rideaux à distances même si le robot est compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT, etc.

En bref, un robot qui automatisera l’ouverture et la fermeture de vos rideaux automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce et de vos envies. Il arbore un style très élégant qui a été récompensé aux Good Design et IDEA. Pour rappel le Switchbot Curtain est disponible sur le site du constructeur au prix de 55€ à l’aide du code SWITCHBOT15OFF (−15 % de réduction). La version pour les rails de rideaux en U et en I est disponible au prix de 48€ après avoir utilisé le code précédemment cité.

