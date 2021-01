Les Galaxy S21 seront bientôt officiellement commercialisés, et avec le lancement vient la fin des bonus de précommandes. C’est donc le dernier moment pour en profiter, et toujours avec un bonus reprise de 100 euros pour faire baisser l’investissement initial.

Annoncés, le 14 janvier, les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra seront bientôt officiellement commercialisés. C’est le 29 janvier que les smartphones commenceront à être livrés. Cette date marquera également la fin des bonus de précommandes pour les nouveaux smartphones de Samsung. Il ne vous reste donc plus longtemps pour profiter des très intéressantes options proposées pour Samsung sur sa boutique officielle. Vous pourrez non seulement vous offrir les terminaux à moindre coût, mais aussi repartir avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds live ou Pro et un Samsung SmartTag offerts, tout simplement.

Avec le bonus reprise de 100 euros sur votre ancien smartphone, la boutique Samsung vous donne la possibilité d’obtenir le Galaxy S21 avec une remise minimum de 100 euros en renvoyant votre ancien smartphone, quel qu’il soit tant qu’il est éligible. Dans le meilleur des cas, le montant de la reprise peut aller jusqu’à 679 euros bonus compris. Ce qui permet d’acquérir le Galaxy S21 pour seulement 180 euros. On vous explique comment cela fonctionne en détail.

Pour la période de précommande, jusqu’au 28 janvier au soir, Samsung propose sur sa boutique un bonus de reprise de 100 euros. Bien évidemment, le montant initial de la reprise varie en fonction de modèle de smartphone et de son état. Mais à partir du moment où votre terminal est éligible à la reprise, vous profitez d’une réduction minimale de 100 euros, correspondant au montant du bonus. Vous pensez que votre smartphone est trop ancien pour être éligible ? Pas si sûr. La reprise est compatible avec de très nombreux terminaux de diverses marques, y compris des terminaux relativement anciens, et même des tablettes.

Inversement, si vous possédez un smartphone récent et en bon état le montant de la reprise peut être particulièrement élevé, jusqu’à 679 euros bonus inclus. Ainsi vous pourrez vous offrir le Galaxy S21 pour seulement 180 euros. Commercialisé à 859 euros habituellement cela revient donc à une réduction de 75 % ! Pour le S21 Ultra, il sera accessible dès 580 euros, c’est plus de 50% de réduction.

La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page des Galaxy S21 puis sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas. C’est notamment ici que vous pourrez vérifier que votre téléphone est éligible à la reprise et donner des informations sur son état avant l’estimation finale.

L’étape suivante consiste à renseigner le numéro IMEI de votre téléphone. Vous le trouverez en composant le *#06# sur le pavé numérique de l’application « téléphone », ou dans la section « à propos » de votre mobile. L’estimation finale du montant de la reprise avec le bonus de 100 euros compris est désormais affichée.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau jouet. Lorsqu’il arrivera chez Samsung, le terminal sera analysé afin de confirmer le montant de la remise, si le produit est conforme à la description initiale.

Bonus de précommandes : deux (beaux) cadeaux

En plus cette offre de reprise, Samsung ajoute gratuitement deux bonus pour toute précommande d’un Galaxy S21 : un Galaxy SmartTag et une paire d’écouteurs true wireless Galaxy Buds. Le premier est une balise que vous pourrez placer dans votre valise, accrocher à vos clefs ou partout ailleurs où c’est intéressant. L’objet, connecté, pourra ensuite être localisé très facilement depuis votre téléphone et ainsi retrouver l’objet auquel elle est accrochée. Un gadget très pratique pour ne plus perdre ses clefs ou suivre sa valise lorsque l’on voyage.

Mais quoi de mieux qu’une paire d’écouteurs flambant neuve pour accompagner son smartphone flambant neuf ? Si vous précommandez un Galaxy S21 ou S21+, vous recevrez en un plus une paire de Galaxy Buds, les écouteurs True Wireless de Samsung. Si vous optez pour une Galaxy S21 ou S21+ vous recevrez les Galaxy Buds Live sortis l’été dernier.

Si ces derniers disposent déjà de la réduction de bruit active, avec le Galaxy S21 Ultra vous aurez droit aux récents Galaxy Buds Pro… présentés justement en même temps que les Galaxy S21. Ils vont encore plus loin sur la réduction de bruit active, en plus d’une qualité audio supérieure. Ils sont commercialisés au prix de 229 euros seuls, c’est donc un bien beau cadeau que fait Samsung à vos oreilles.

Au fait, quoi de neuf sur les Samsung Galaxy S21 ?

Nouveaux smartphones très haut de gamme de Samsung, les Galaxy S21 embarquent le nec plus ultra des technologies actuelles en matière de téléphonie mobile et jouissent en plus de toute l’expertise de la marque coréenne dans tous les domaines. C’est tout de même la 12e génération de Galaxy S, et c’est donc un euphémisme de dire que la marque a eu le temps de raffiner son savoir-faire au fil du temps.

Sur l’écran pour commencer avec les nouvelles dalles Dynamic AMOLED 2X aux couleurs toujours plus belles et au contraste toujours infini. Sur la puissance ensuite, en intégrant dans le modèle européen le processeur Exynos 2100, gravé en 5 nm, pour des performances encore supérieures tout en réduisant la consommation énergétique et donc améliorant au passage l’autonomie du terminal. Enfin sur la photo, un module complet, très polyvalent offrant zoom optique ou capteur ultra grand-angle. Sur le Galaxy S21 Ultra vous profiterez en plus d’un capteur de 108 mégapixels et d’un zoom optique 10x. Tous les Galaxy S21 sont également compatibles 5G, vous pourrez donc ne profiter dès que la nouvelle norme réseau sera disponible près de chez vous.

Comme tous les smartphones de la série Galaxy S, les Galaxy S21 proposent aussi tous ces « petits plus » qui en font des produits premiums. C’est par exemple le cas de la résistance à l’eau, de la recharge sans fil, ou encore du capteur d’empreinte sous l’écran. Ce dernier a d’ailleurs été sensiblement amélioré cette année. S’il y a également de la reconnaissance faciale, un capteur d’empreintes digitales est très pratique en ce temps où l’on porte régulièrement un masque. Bref, vous aurez tout, et même un peu plus que tout.

