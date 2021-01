Ce kit CPL 2 Gb/s TP-LINK est au plus bas sur Amazon, 84,99 euros

Lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas bien, le CPL est une bonne alternative pour connecter simplement un appareil à internet via une connexion filaire. Vous pouvez le faire pour moins de 85 euros sur Amazon aujourd’hui.

Parfois le Wi-Fi ne fonctionne pas bien pour connecter un appareil dans une pièce trop éloignée de votre box. Dans ce cas, le CPL peut être une bonne alternative pour profiter d’une connexion stable avec un débit correct. Amazon propose aujourd’hui un kit CPL TP-Link 2 Gb/s à seulement 84,99 euros. Il n’a jamais été aussi peu cher sur la plateforme, vendu et expédié par ses soins.

Le kit CPL TP-Link en détail

Comme nous le disions plus haut, ce kit CPL se distingue principalement par son débit théorique de 2 Gb/s, il sera ainsi en mesure de faire transiter la totalité de votre débit, même si vous avez une connexion fibre. À quelques exceptions près, les abonnements fibre dépassent aujourd’hui rarement 1 Gb/s par seconde. Il faut rappeler en revanche que plus les deux prises sont éloignées, plus le débit est atténué. En pratique, vous arriverez toutefois à récupérer sans difficulté plus d’une centaine de Mb/s et probablement plus. À titre d’exemple, avec un modèle similaire, nous dépassons les 400 Mb/s en partant d’une connexion fibre à 1 Gb/s.

L’autre avantage d’une connexion CPL est sa stabilité. Cette dernière est sensiblement moins sujette aux interférences que les connexions Wi-Fi qui peuvent non seulement rencontrer des variations de débits importantes ainsi que des pics de latence. C’est surtout ces derniers qui sont peu appréciés des joueurs. Autrement dit, un boîtier CPL est une très bonne option pour connecter un PC gamer ou une console lorsque l’agencement de votre logement ne permet pas de les rattacher directement en filaire à votre box. Cela marchera aussi très bien pour un décodeur TV (secondaire ou non) ou une smart TV.

Ce modèle en promotion propose deux connecteurs RJ45, ce qui permettra donc de brancher deux appareils en sortie, mais il n’intègre pas de Wi-Fi. Si vous souhaitez également connecter des appareils en Wi-Fi dans la pièce où il se trouve, vous pourrez y brancher un répéteur Wi-Fi. Ils ont en revanche la bonne idée de proposer une prise gigogne pour ne pas bloquer une prise électrique. Rappelons enfin que comme tous les CPL, il convient de les brancher directement dans le mur, puis d’y brancher une multiprise grâce à la prise gigogne. Dans la mesure du possible, il est également recommandé de la brancher à un prise disposant d’une borne terre pour améliorer la qualité de la connexion et le débit.