On vous résume tout ce qu’il y a à savoir sur le Samsung Galaxy S21 (ou S30), prochain fleuron du constructeur sud-coréen attendu au tournant au début de l’année 2021.

Dans quelques semaines, Samsung lèvera le voile sur son tout dernier fleuron, le Galaxy S21 (ou, comme certaines rumeurs l’appellent, le Galaxy S30). Et puisque c’est également l’année où Samsung devrait définitivement tirer une croix sur le Galaxy Note, la firme sud-coréenne pourrait en profiter pour donner davantage d’arguments à son flagship. Ici, on compile toutes les rumeurs sur le Galaxy S21 de Samsung, de sa date de présentation supposée à sa date de sortie, son design ou encore ses performances en photo !

Galaxy S21 ou Galaxy S30 ?

Pour marquer l’année 2020, Samsung avait changé sa nomenclature et passait du Galaxy S10 au Galaxy S20. Néanmoins, la question se pose cette année, où les rumeurs parlent tantôt d’un Galaxy S21, tantôt d’un Galaxy S30. Ces bruits de couloirs penchent néanmoins du côté du nom Galaxy S21, c’est pourquoi nous l’utiliserons principalement pour désigner le smartphone dans ce dossier.

Quel design retrouvera-t-on sur le Galaxy S21 ?

En 2021, Samsung pourra largement revoir sa copie par rapport au Galaxy S20 et offrir un tout nouveau look à son Galaxy S21. Android Police a justement mis la main sur de courtes vidéos issues de teaser officiel de Samsung, lesquelles corroborent de précédentes fuite au sujet du smartphone, dont son bloc photo débordant sur la tranche ou encore le tout nouveau coloris Phantom Violet. On retrouverait également trois autres coloris : gris, rose et blanc, sur les Galaxy S21 et S21+, et noir et argent sur le Galaxy S21 Ultra.

L’avant du smartphone ne changerait pas beaucoup l’année prochaine avec toujours cette dalle flat poinçonnée. C’est surtout à l’arrière et sur les tranches que Samsung pourrait faire dans l’originalité, avec un tout nouveau bloc photo qui rappelle plutôt celui déjà aperçu sur le Galaxy Note 20 Ultra que celui des Galaxy S20. Néanmoins, tous les modèles ne devraient pas être logés à la même enseigne. Tandis qu’on attend le Galaxy S21 avec un dos en plastique – tout comme le Galaxy Note 20 – les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sont plutôt attendus avec des dos en verre.

Quel écran proposera le Galaxy S21 ?

Comme l’année dernière, Samsung devrait décliner son smartphone phare en trois modèles. On retrouverait un premier Galaxy S21 équipé d’une dalle de 6,2 pouces, un Galaxy S21+ avec une dalle de 6,7 pouces, et enfin, un Galaxy S21 Ultra avec un immense écran de 6,8 ou 6,9 pouces. Tous ces modèles devraient reprendre l’héritage du Galaxy S20, premier smartphone à avoir introduit une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et on retrouverait également une résolution QHD+ ainsi que l’HDR10+. Et comme l’année précédente, Samsung ne compterait doter ses smartphones d’écran incurvés. Seul le Galaxy S21 Ultra pourrait présenter une légère courbure.

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m — Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020

Quelles performances attendre du Galaxy S21 ?

Pour équiper ses prochains flagship à l’international, Samsung devrait miser sur le Snapdragon 888, le dernier SoC haut de gamme récemment dévoilé par Qualcomm. Néanmoins, en Europe, Samsung a pris l’habitude d’équiper ses fleurons avec des puces de sa conception. C’était le cas sur le Galaxy S20, mais aussi sur le Galaxy Note 20. Contrairement aux autres marchés, on pourrait donc avoir droit à un SoC Exyos 2100, dernier processeur en date made in Samsung. Ce dernier pourrait néanmoins se révéler très performant, puisqu’il est gravé en 5 nm tout comme le Snapdragon 888 ou encore l’Apple A14. Le doute reste de mise puisque Samsung a bel et bien placé des SoC de chez Qualcomm sur ses derniers Galaxy S20 FE en Europe.

Quelle autonomie attendre du Galaxy S21 ?

Du côté de l’autonome, chaque modèle ne se vaudra pas. Le Galaxy S21 devrait embarquer une batterie de 4 000 mAh, contre 4 800 mAh sur le Galaxy S21+, et enfin, 5 000 mAh sur le Galaxy S21 Ultra. Évidemment, la taille de la batterie ne fait pas tout, et il faudra voir à l’usage si l’autonomie de ces smartphones sera bonne, tandis que les Galaxy S20 décevaient quelque peu de ce côté là, notamment sur les versions européennes équipés d’un SoC Exynos.

Galaxy S21 : un futur tueur en photo ?

Chaque modèle de Galaxy S21 devrait se révéler différent des autres en photo. Tandis que le Galaxy S21 embarquerait un bloc photo composé de trois capteurs : un module principal de 12 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP – le Galaxy S21+ devrait ajouter un téléobjectif périscopique à l’équation. La troisième variante du smartphone, le Galaxy S21 Ultra, devrait néanmoins être bien mieux équipé que ses petits frères. Il est attendu avec un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un zoom 10x de 10 MP et un second zoom 3x de 10 MP, selon de premières rumeurs. Comme l’année dernière sur les S20, tous les modèles de Galaxy S21 devraient être capables de filmer en 8K.

Le Galaxy S21 Ultra aura-t-il droit au S-Pen ?

Autrefois réservé au seul Samsung Galaxy Note, le stylet pourrait donc bientôt devenir l’apanage d’autres modèles hauts de gamme proposés par le constructeur, maintenant que Samsung pourrait abandonner sa célèbre gamme de phablette. Quelques rumeurs ont ainsi émergé pour indiquer que le fameux S-Pen pourrait débarquer sur d’autres gammes, dont, notamment, le plus imposant des Galaxy S, le futur Galaxy S21 Ultra. Cette rumeur a été pratiquement confirmé par TM Roh, président de la section mobile chez Samsung, en dévoilant la feuille de route de la marque dans un article de blog. On y apprend une nouvelle fois que la firme compterait étendre le support du S-Pen à « d’autres appareils de notre gamme », dont, sans doute, au moins un des prochains Galaxy S21 (certainement le modèle « Ultra »).

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Pour l’heure, la date de sortie du Galaxy S21 reste un gros point d’interrogation. Néanmoins, selon de nombreuses rumeurs assez fortes, Samsung envisagerait de lancer ses fleurons plus tôt en 2021. Ainsi, tandis que la firme présente habituellement sa gamme de Galaxy S autour de février/mars, Samsung aurait avancé sa conférence de présentation au 14 janvier 2021. Logiquement, toute la gamme de Galaxy S21 devrait être disponible en précommande dès la fin de la présentation, avec une commercialisation attendue le 29 janvier.

À quel prix sera vendu le Galaxy S21 ?

Pour l’heure, il n’y a pas eu de rumeurs spécifiques concernant une hausse ou une baisse du prix des nouveaux Galaxy S. En toute logique, Samsung devrait donc s’aligner sur les tarifs de son ancienne gamme de Galaxy S20 à son lancement, soit 1 009 euros pour le Galaxy S21, 1 109 euros pour le Galaxy S21, et enfin, 1 359 euros pour le Galaxy S21 Ultra. À noter que, tout comme Apple avec ses iPhone 12, Samsung envisagerait de ne pas inclure le bloc chargeur dans la boîte de ses prochains fleurons.