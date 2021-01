Économisez 150 euros sur la performante barre de son TCL TS9030

Vous venez d’acheter un nouveau téléviseur et vous souhaitez améliorer votre son ? Boulanger propose aujourd’hui la barre de son TCL TS9030 avec une jolie promotion. Elle est disponible à 249 euros, après une offre de remboursement.

Pour une durée limitée, Boulanger propose une réduction de 100 euros sur la barre de son TCL TS9030, qui profite également d’une offre de remboursement d’une valeur de 50 euros. De quoi faire chuter le prix de 38 %, pour un prix final de 249 euros. Un super rapport qualité-prix pour une installation sonore de qualité.

La TCL TS9030 en détail

La barre de son TCL TS9030 se présente comme un concentré de bonnes technologies qui n’auront de cesse d’améliorer le rendu sonore de votre pièce. Cela s’illustre notamment par sa puissance très élevée de 540 W, compatible avec le son Dolby Atmos. Le constructeur y a également ajouté la technologie Ray-Danz avec réflecteurs acoustiques pour un son immersif. La scène sonore est naturelle, large et équilibrée et conviendra aux cinéphiles.

Cette barre de son est accompagnée par un caisson de basse sans fil d’une puissance de 300 W, très pratique d’utilisation. Pour limiter les vibrations, il est monté sur pied. De manière générale, la conception de cet ensemble est très sobre, et s’intégrera dans n’importe quel salon. Au total, on retrouve 3 haut-parleurs avec des réflecteurs.

Seul bémol, la connectivité se limite au strict minimum. On ne retrouve ici que le Bluetooth ainsi que le Wi-Fi, ce qui conviendra néanmoins à certains. Notez donc que cette barre de son n’est pas compatible avec Google Cast, AirPlay et ne dispose pas d’un assistant vocal. De son côté, la connectique reste sommaire avec une entrée optique, une entrée auxiliaire, une entrée HDMI, une sortie HDMI et un port USB.