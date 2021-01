L’Apple Watch SE descend à 269 euros chez Amazon

À quelques heures des soldes, Amazon propose déjà de nombreuses promotions intéressantes sur des produits très prisés comme l’Apple Watch SE. Le modèle 40 mm est proposé à 269 euros seulement.

Habituellement indiquée à 300 euros, la montre connectée GPS Apple Watch SE est aujourd’hui disponible à 269 euros dans sa version 40 mm et gris sidéral. Cela représente une réduction de 10 %, ce qui reste est assez rare pour des produits Apple.

L’Apple Watch SE en détail

Dans la cuvée 2020 des montres connectées par Apple, la Watch SE était une nouveauté relativement inattendue. Elle est arrivée aux côtés de la Series 6 et se différencie par un tarif plus abordable et quelques concessions sur certaines fonctionnalités. Elle ne reste pas moins un excellent gadget à utiliser au quotidien. Le design est dans la lignée de ses prédécesseurs, avec le même boîtier. La version proposée par Amazon est la plus grande, de 44 mm, avec un écran Retina OLED doté d’une luminosité maximale de 1000 nits. Toutefois, contrairement à la Series 6, il n’y a ici pas de mode « always on » pour conserver l’affichage de l’heure en permanence.

Du côté des performances, la montre est excellente, en reprenant le processeur S5 de l’Apple Watch Series 5. Avec une interface épurée, bien pensée et très réactive, la navigation est fluide, agréable et ne souffre d’aucun ralentissement. Vous pourrez profiter du mode multitâche pour ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour le stockage, un volume de 32 Go est prévu.

Du reste, l’Apple Watch SE reprend les fonctionnalités qui ont fait le succès des dernières montres connectées d’Apple. Ici, le suivi du sommeil s’invite sur cette nouvelle mouture et vous permettra de mieux suivre votre condition physique au repos. Le suivi sportif reste à ce jour l’un des meilleurs du marché, avec des analyses complètes sur la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m) que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone.

Pour l’autonomie, Apple annonce seulement 18 heures pour cette montre connectée. Cela est surtout valable pour une utilisation standard, et si vous ne faites que recevoir quelques notifications, envoyer des messages et regarder l’heure, elle pourra dans les faits tenir 2 jours. L’activation du suivi cardiaque, écouter de la musique ou lancer des applications gourmandes sont autant de fonctionnalités énergivores.