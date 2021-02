Les écouteurs Aukey EP-T27 avec réduction de bruit sont à 35 euros

Celles et ceux qui sont à la recherche d’écouteurs sans fil, avec la fonction de réduction de bruit à un prix plus contenu que les AirPods Pro seront ravis de savoir que les Aukey EP-T27 sont actuellement en promotion sur Amazon. On trouve la paire d’écouteurs à 34,99 euros.

Les écouteurs sans fil Aukey EP-T27 sont habituellement proposés à 49,99 euros. Ils profitent aujourd’hui d’une belle remise de 15 euros à cocher, faisant chuter leur prix à 34,99 euros chez le site du marchand Amazon. Ils sont particulièrement adaptés pour les petites bourses avec un rapport qualité-prix très intéressant.

Les Aukey EP-T27 en détail

Les écouteurs sans fil Aukey EP-T27 sont des modèles True Wireless d’entrée de gamme qui ont pour but de démocratiser cette technologie au plus grand nombre. Et dans les faits, ils remplissent très bien ce rôle, avec un son clair, appuyant bien les basses, et qui reste très correct pour le tarif. Pour y arriver, la marque a fait le choix de se baser sur un système sonore de chez Qualcomm, ce qui offre une prise en charge des normes aptX et AAC.

On retrouve donc une paire d’écouteurs basés sur le Bluetooth 5.0 qui se paye même le luxe d’être équipée de quatre microphones, soit deux par écouteurs, afin de proposer une technologie de réduction de bruit active censée filtrer les nuisances sonores et vous permettre de vous concentrer sur votre musique. Si elle n’est évidemment pas au niveau des AirPods Pro ou des autres références du marché, c’est un plus appréciable.

Ces écouteurs disposent d’une autonomie très convenable de 25 heures avec le boîtier de rechargement, ou bien cinq heures si vous n’utilisez qu’une seule charge. Une fois l’appareillage effectué, ils se connectent automatiquement à votre téléphone quand vous ouvrez le boîtier, de quoi les rendre pratiques à utiliser au quotidien. Enfin, les sportifs seront heureux de savoir qu’ils sont résistants à l’eau et (surtout) à la transpiration, avec une certification IPX7.