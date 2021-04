Economisez jusqu’à 333 euros sur la Surface Pro 7 de Microsoft !

Durant ce week-end, Microsoft propose une promotion exclusive permettant de profiter d’une réduction allant jusqu’à 333 euros sur sa Surface Pro 7 !

La Surface Pro 7 de Microsoft est une tablette hybride qui adopte un design sobre et élégant, pour être à la fois un ordinateur et une tablette. Elle propose un écran de 12,3 pouces et une définition 2736 x 1824 p. Son format 2:3 est agréable et permet un fonctionnement plus efficace.

Profitez de l’offre Microsoft Surface 7 Pro à partir de 885€

Pour fonctionner de la meilleure des manières, Microsoft a fait le choix d’y installer un processeur Intel Core i3 pour le modèle le moins cher, jusqu’à un processeur Core i7 pour le plus onéreux, ainsi que de 4 Go à 16 Go de RAM DDR4 et de 128 à 256 Go de stockage via un SSD. Par rapport à la précédente génération, c’est un gain de puissance considérable.

De son côté, la connectique est assurée par des ports USB Type-A, USB Type-C, Mini DisplayPort, le Bluetooth 5 et le WiFi ax (WiFi 6).

Dans cette offre, on retrouve le clavier Type Cover qui s’attache par aimantation, et permettant de fluidifier votre navigation et diversifier vos utilisations avec notamment plus grand confort de travail pour l’écriture. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de la Surface Pro 7 de Microsoft.

Optez pour le pack contenant Surface Pro 7 et son clavier Type Cover. En option, ajoutez Microsoft 365 Famille ou Personnel et bénéficiez de 15 mois pour le prix de 12 mois (Si vous avez déjà Microsoft 365, l’achat de la même version (Famille ou Personnel) avec le même compte Microsoft prolongera la durée de votre abonnement actuel).