Le deal à ne pas manquer ce week-end : le MacBook Air M1 à 1029 euros

On ne présente plus les MacBook Air, qui sont devenus de véritables références sur le marché des ordinateurs ultraportables au fil des dernières années. La dernière itinérance peut, en plus, s’appuyer sur la très puissante puce M1, acclamée par la critique. Aujourd’hui, Fnac propose le dernier MacBook Air 13 pouces à 1029,99 euros.

Il est assez rare que les produits Apple profitent de réduction d’ampleur. Aujourd’hui, Fnac propose une belle remise immédiate de 100 euros sur les MacBook, et notamment le dernier MacBook Air de 13 pouces, sorti en fin d’année dernière. Avec lui, vous avez la garantie de profiter d’un ordinateur puissant, très mobile, et avec des mises à jour régulière pour plusieurs années. Il est temporairement disponible à 1029,99 euros et ce sur tous les coloris.

Le MacBook Air M1 en détail

Le MacBook Air est l’ordinateur le plus fin et le plus léger qui dispose de la puce M1 d’Apple. Cette dernière vient remplacer les processeurs Intel Core, et permet de délivrer des performances jusqu’à 3,5 fois plus élevées que les précédents modèles. Que ce soit pour de la simple bureautique, des applications graphiques ou pour des exécutions lourdes et professionnelles, on voit clairement la différence et la fluidité passe un nouveau cap. Également, cela permet d’offrir à l’ordinateur un meilleur refroidissement, et un design encore plus silencieux !

Cet ordinateur portable s’appuie également sur un écran Retina de 13,3 pouces, délivrant une résolution de 2560 × 1600 pixels. Sans surprise, les couleurs sont éclatantes, les textes ressortent de manière très nette et l’expérience est agréable quotidien, que ce soit pour le travail ou pour une séance Netflix. Avec la technologie True Tone, le laptop se règle automatiquement sur une température de couleur qui réduira la fatigue oculaire. Du reste, on retrouve évidemment une caméra haute définition à l’avant, capable de retranscrire une image très nette, réactive, mais aussi votre voix de manière fluide et professionnelle.

Le MacBook Air est un ordinateur portable qui propose une autonomie de très haute volée : Apple annonce jusqu’à 15 heures de navigation Web sans fil, ou jusqu’à 18 heures de lecture vidéo ! Difficile de faire mieux sur le marché de l’ordinateur portable. On profitera également du clavier rétroéclairé, toujours aussi pratique, beau et surtout agréable à l’utilisation, qui se voit légèrement amélioré avec de nouveaux raccourcis préprogrammés pour accéder aux fonctionnalités essentielles.

Enfin, l’ordinateur portable dispose de Touch ID pour le déverrouiller avec votre empreinte digitale, de 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge de : Recharge – DisplayPort – Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s) – USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s) et casque. Le tout pour un poids ne dépassant pas 1,29 kg…

