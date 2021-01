Bons plans Et si vous passiez en 4K ? Cet écran 28″ 4K et 1 ms est à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d’un écran 4K pour du gaming, que ce soit pour votre PC mais surtout pour votre console nouvelle génération, alors cette offre devrait vous plaire. L’écran PC BenQ EL2870UE est aujourd’hui proposé à 229,99 euros chez Cdiscount.

Petit à petit, la 4K se démocratise sur les moniteurs PC. Alors qu’elle était autrefois hors de prix, cette définition devient de plus en plus intéressante, encore plus lorsque l’on a une remise de 59 euros sur un écran de qualité. Au lieu de 289 euros, cet écran BenQ est disponible aujourd’hui à 229,99 euros. La livraison est gratuite.

Le BenQ EL2870UE en détail

Cet écran arbore une diagonale de 28 pouces, une taille assez grande si vous êtes à moins de 80 cm de votre moniteur. Pas nécessairement destiné aux joueurs, le modèle se limite à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il se rattrape en offrant une superbe résolution de 4K UHD (3840 x 2160 pixels), pour une image nette, bourrée de détails et compatible FreeSync.

BenQ fait toutefois ici un choix audacieux en utilisant une dalle TN (pour la fluidité), ce que l’on retrouve aujourd’hui plutôt dans l’entrée de gamme. Elle est néanmoins de qualité et convient si vous regardez régulièrement des séries, des films et que vous jouez à des jeux vidéo. Pour la réactivité, difficile de faire mieux puisque l’écran de 28 pouces propose un temps de réponse de seulement 1 ms.

Du côté de la connectivité, ce moniteur fait le minimum : on retrouve 2 ports HDMI 2.0, une sortie casque et 1 port DisplayPort. C’est toutefois suffisant pour une utilisation standard. En outre, notez que ce modèle n’est pas très profond avec seulement 149,6 mm pour un poids total de 7,2 kg avec le support.

Et si vous souhaitez viser plus grand, vous pouvez vous orienter vers la Hisense 58A7100F (LED 4K UHD et 58 pouces) qui est à seulement 349 euros aujourd’hui.