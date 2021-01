Idéale pour le télétravail, cette imprimante 3-en-1 Canon est à 59 euros

À l’instar de 2020, l’année 2021 nous oblige à revoir nos méthodes et nos habitudes, notamment en ce qui concerne le télétravail. C’est l’occasion ou jamais de s’équiper convenablement. Aujourd’hui, l’imprimante Canon Pixma TS3150 est à seulement 59,99 euros chez Cdiscount.

Alors qu’elle est généralement proposée à plus de 130 euros, l’imprimante Canon Pixma TS3150 d’entrée de gamme est actuellement disponible à 59,99 euros chez Cdiscount. C’est une promotion de plus de 46 %, sur un appareil truffé de qualités qui saura parfaitement exécuter les tâches quotidienne et vous faciliter la vie avec le télétravail.

La Canon Pixma TS3150 en détail

Il existe aujourd’hui des centaines de références d’imprimante d’entrée de gamme. Pour y voir plus clair, nous vous proposons la Canon Pixma TS3150, une édition complète qui est en promotion. Il s’agit d’un modèle multifonction 3 en 1 : elle est bien sûr capable d’imprimer vos documents et vos photographies, mais aussi de les photocopier, et de les scanner jusqu’en 600 x 1 200 ppp. Tout est rapide et efficace, avec une numérisation en moins de 10 secondes pour un document A4, par exemple. Comptez quelques secondes supplémentaires pour une photocopie.

La Canon Pixma TS3150 se démarque surtout avec ses multiples fonctions pratiques. Les boutons essentiels se retrouvent sur l’avant du boîtier, et sont très ergonomiques et faciles d’accès. L’imprimante dispose d’une connexion USB et surtout d’un module Wi-Fi efficace qui vous permettra de profiter du cloud. Depuis ce dernier, vous pourrez effectuer vos impressions, mais également vos numérisations en toute simplicité, à partir de votre tablette ou votre téléphone.

En plus d’être aujourd’hui à prix réduit, cette imprimante est une bonne élève en matière de consommation électrique et d’économie sur le long terme. Dans le premier cas, on note qu’elle ne tire pas plus de 8 W sur la prise de courant. Elle est d’autant plus intéressante quand elle se met automatiquement en veille, réduisant sa consommation à 0,7 W. Concernant le coût à la page, le modèle utilise les cartouches de référence PG-545 (noir) et CL-546 (couleur). En optant pour les versions XL, vous obtenez une autonomie de 400 pages en noir et blanc pour une vingtaine d’euros.