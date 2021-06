Offrez-vous le OnePlus Nord N100 pour 100 euros

Le OnePlus Nord N100 est un smartphone entrée de gamme qui vaut le coup d’œil d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress aujourd'hui uniquement ! Stock limité.

OnePlus a renoué le lien avec d’anciens clients à la suite de la commercialisation de leurs smartphones entrée de gamme notamment le OnePlus Nord N100. Ce dernier propose tout ce que l’on attend d’un smartphone, avec des fonctionnalités propres à OnePlus, de bonnes performances et un écran très convenable. Il vous permettra de l’utiliser pour le travail, au quotidien, ou comme smartphone de secours. Dans tous les cas, le OnePlus Nord N100 vaut la peine que l’on s’intéresse à lui d’autant plus qu’il est en promotion sur Aliexpress au prix de 105 € aujourd’hui uniquement. La livraison est gratuite et se fait en quelques jours depuis l’Europe.

Petit prix, grandes utilités

Ne vous m’éprenez pas, le OnePlus Nord N100 n’a pas la vocation de remplacer un smartphone haut de gamme, ni touche son public. Néanmoins, il interviendra pour toutes les personnes qui cherchent un smartphone pour une utilisation classique : lire les SMS, passer des appels, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube ou encore naviguer sur internet.

Au niveau du gaming, le OnePlus Nord N100 n’est clairement pas destiné à cet usage mais pourra parfaitement répondre pour tous les jeux 2D disponible sur le Google Play Store.

Ce super deal concerne notamment la version globale. Le Nord N100 est équipé d’un Snapdragon 460, 4 Go de mémoire vive sans oublier 64 Go de stockage interne. Ces composants sont largement suffisants pour utiliser le smartphone sans perte de fluidité, à condition de ne pas trop faire de folies avec ce dernier.

En ce qui concerne l’écran, le OnePlus Nord N100 possède une dalle de 6,53 pouces avec une définition de 720 x 1600 pixels et une résolution de 269 pixels par pouce. Chose très agréable sur le smartphone, vous bénéficierez d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, parfait pour regarder des vidéos ou encore naviguer avec une grande fluidité.

Pour ce qui est de l’autonomie, le smartphone possède une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide en 18 watts.

Un OnePlus Nord N100 qui a tout pour plaire

Il se compose de trois capteurs photos à l’arrière : un objectif principal de treize mégapixels, et deux autres de deux mégapixels. La caméra frontale se compose d’un capteur de huit mégapixels.

Le OnePlus Nord N100 possède un capteur d’empreinte ainsi que la technologie Bluetooth 5. À noter que le smartphone est compatible avec les réseaux mobiles 4G, ceux qui souhaitent utiliser leur forfait 5G devront rebrousser chemin.

Vous êtes toujours là ? Le OnePlus Nord N100 est disponible sur Aliexpress au tarif de 105 € seulement aujourd'hui !

