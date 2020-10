[Bon Plan] Le Galaxy S20 FE est 90 euros moins cher sur Amazon

Certains penseront que le Samsung Galaxy S20 FE n’est autre qu’un S20 au rabais. Non, il ne l’est pas. Il y a bien évidemment des choses qui sont revues à la baisse mais ce ne sont pas des points importants. Samsung a su garder l’essentiel. Le Galaxy S20 FE n’est pas aussi premium que ses grands frères mais il n’en reste pas moins un smartphone haut de gamme et surtout, il est réussi !



En élaborant un smartphone avec ce qu’on est en droit d’attendre d’un smartphone haut de gamme. Samsung a réussi le pari de livrer un smartphone complet, performant et agréable au quotidien. Avec également un prix plus abordable, Samsung a préservé l’expérience des Galaxy S.