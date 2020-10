[Test] Samsung Galaxy S20 FE 5G, le S20 pour tous

Samsung a choisi en cette fin d’année de proposer une entrée en matière dans sa gamme porte-drapeau. Si les plus technophiles n’y trouveront pas forcément leur bonheur, ceux qui souhaitent le meilleur de Samsung dans un prix plus contenu y trouveront peut-être de quoi faire. Voici notre avis sur le Samsung Galaxy S20 FE.

Changement de stratégie cette année puisque Samsung a profité de cette rentrée pour annoncer un nouveau smartphone dans sa gamme porte-drapeau. Samsung a donc officialisé son nouveau Galaxy S20 FE, l’entrée de gamme des Galaxy S20. Pour ceux qui ne le sauront pas encore, FE signifie Fan Edition et oui, ce nouveau S20 FE n’est pas sans rappeler le S10E l’année dernière.

Selon Samsung, ce S20 FE a été élaboré suite aux retours des utilisateurs de la marque et des fans de la série S20. Chose amusante, si on est fans des S20, il y a peu de chances que le S20 FE soit le choix de prédilection de ces dits fans. Toujours est-il que le Samsung Galaxy S20 FE s’adresse à une population plutôt jeune avec ses six coloris tendances et dynamiques avec une finition matte au dos, assez similaire à ce que propose le Galaxy Note20, sorti en août.

Dans tous les cas, on a passé plus d’une semaine avec ce nouveau Galaxy S20 FE et oui, c’est une réussite.

Les Caractéristiques du Samsung Galaxy S20 FE

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Samsung Galaxy S20 FE vous propose :

Galaxy S20 FE Écran - Super AMOLED de 6,5 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Taux de rafraîchissement de 120Hz

- Taux d'échantillonnage tactile de 240Hz Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique avec finition matte

- IP68 SoC et GPU - 4G : Exynos 990 + GPU Mali-G76 MP12

- 5G : Snapdragon 865 + GPU Adreno 650 Mémoire - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256Go de stockage

- Port MicroSD

Coloris - Cloud Navy

- Cloud Green

- Cloud Lavender

- Cloud Red

- Cloud White

- Cloud Orange Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 8 MP

- Ouverture F/2.4 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Photo HDR automatique

- Night Mode sur 30 images

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Enregistrement de vidéo en 21:9

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

Audio - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 4500 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 15W

- Wireless Powershare Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 2x nano-SIM

- 4G

- 5G (en option) Logiciel - Android 10

- One UI 2.5 Taille et Poids - 161,6 x 75,2 x 8,3 mm

- 198g Prix - 659€ en version 4G avec 128Go + 6Go

- 729€ en version 4G avec 256Go + 8Go

- 759€ en version 5G avec 128Go + 6Go

- 829€ en version 5G avec 256Go + 8Go Date de disponibilité 02 octobre 2020

Côté packaging, on retrouve la boîte en carton rectangulaire et comme c’est le cas depuis un temps certain, on a droit à un câble USB-C vers USB-C, un chargeur USB de 25W, un adaptateur USB-C vers USB-A, des écouteurs/kits mains-libres intra-auriculaires AKG et des notices d’utilisation pour une première prise en main. Rien de bien original en soi.

Pour son prix, comptez à partir de 659 euros pour la version 4G et à partir de 759 euros pour la version 5G.

Design

Parce que c’est un Galaxy S20 avant tout, on retrouve bien évidemment le design général de la série. Alors que la série Galaxy Note20 adopte comme chaque année un design légèrement plus anguleux, on retrouve les rondeurs des S20 sur le Galaxy S20 FE. Avec un écran de 6,5 pouces, le Galaxy S20 FE n’est clairement pas le plus petit des smartphones mais ce n’est pas le plus grand non plus !

Du coup, avec un prix plus accessible et se présentant comme une entrée dans la gamme des Galaxy S20, la finition du dos du S20 FE n’est pas en verre comme ses grands frères mais en plastique avec une finition matte, comme sur le Galaxy Note20, c’est donc moins sujet aux traces de doigts. Quand on compare ce dernier au S20 FE, on remarque que la qualité est quelque peu différente. Ne nous faites pas dire ce qu’on n’a pas dit, c’est qualitatif mais on sent que c’est un cran en dessous du Note20. En revanche, on apprécie ces nouvelles couleurs et pour être honnête, la majorité utiliseront un étui pour protéger son achat alors au final, avec un léger gain de poids en plus, ce n’est pas un si gros défaut. Pour le reste, la finition reste très bonne.

En dehors des couleurs qu’on apprécie particulièrement, on retrouve un bloc photo rectangulaire mais sans l’épaisseur des S20 Ultra ou Note20 Ultra. Petit mot sur le poinçon. Cela ne se verra pas forcément mais si Samsung insiste sur le fait que c’est un des plus petits poinçons sur un smartphone, on remarquera le petit cercle argenté autour de la caméra alors qu’il n’y en a pas sur les autres S20 et Note20, si ce n’est pas forcément gênant au quotidien, on le voit ! C’est comme si Samsung voulait montrer, physiquement, que le S20 FE n’était pas dans la même catégorie que les autres S20 et Note20.

Le Samsung Galaxy S20 FE reste un smartphone XL et l’utiliser à une main n’est pas des plus simples. Et comme on pouvait s’y attendre, le capteur d’empreintes est de type ultra-sonique et se situe sous l’écran. On l’a trouvé rapide et efficace. On n’a pas noté de problèmes particuliers au quotidien. Avec les boutons de volumes, le bouton de mise sous tension et/ou de veille se retrouve sur la tranche droite, ce qui laisse la tranche gauche du smartphone totalement vierge.

Ecran et Audio

On retrouve tout ce qui a toujours fait le succès des écrans des Galaxy Note et S. Pas de Dynamic AMOLED mais du Super AMOLED avec une définition Full HD+. Si ce n’est pas la meilleure dalle du constructeur coréen, l’écran du S20 FE n’en reste pas moins excellent. Les noirs sont profonds et les couleurs sautent aux yeux. Encore une fois, Samsung s’en sort avec les honneurs au niveau des couleurs. La colorimétrie est maitrisée. Les angles de visions sont très bons et on n’a eu aucun problème de visibilité en plein soleil.

En plus de tout cela et ça commence à devenir une habitude, le Samsung Galaxy S20 FE propose un écran avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, le principal intérêt d’un écran 120Hz, c’est la fluidité globale d’affichage et comme on passe nos journées à scroller des pages ou des timelines, l’intérêt se voit assez rapidement sur les pages web, Twitter ou encore Instagram. Après, pour être honnête, ce n’est pas une obligation non plus et revenir sur des smartphones avec de « simples » écrans 60Hz ne posent pas vraiment soucis. Et enfin, on remarquera que l’écran est plat et non incurvé. De notre avis, on préfère, surtout quand les bords sont décemment fins.

Samsung propose des haut-parleurs stéréos et avec le support du Dolby Atmos. Evidemment, on parle de haut-parleur et des usages qui en découlent, vous ne pourrez pas alimenter une salle de cinéma non plus, hein ? Toujours est-il que les haut-parleurs sont assez standards en soi et cela suffit pour les petits contenus. Enfin, il fallait s’y attendre, le Galaxy S20 FE ne propose pas de port jack 3,5mm. Toujours est-il que le S20 FE est livré avec des écouteurs AKG d’excellente qualité. Rien à redire.

5G, One UI, Performances et Autonomie

Alors qu’on teste la version 5G, on n’a toujours pas de 5G en France encore. Du coup, on n’a pas pu tester encore cette partie et en attendant que les offres de Bouygues, SFR, Orange ou Free soient disponibles, il va falloir patienter. L’avantage tout de même de la version 5G, c’est que le S20 FE assure bien évidemment la compatibilité 4G, donc on pourra tester la 5G dès qu’elle sera disponible où si on est à l’étranger.

Côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche OneUI qu’on trouve toujours agréable et super complète. L’apport du 120Hz est toujours un plus non négligeable au quotidien. L’expérience est globalement assez proche d’Android Stock avec quelques petits ajouts de fonctions et quelques applications d’éditeurs tierces. On notera typiquement la possibilité de pouvoir garder certaines applications en mémoire pour une ouverture plus rapide ou juste pour qu’elles ne s’arrêtent jamais. Il y a également quelques nouvelles fonctions comme l’ajout de Spotify aux alarmes mais rien de vraiment transcendant non plus. Et enfin, on retrouve DeX qui peut fonctionner aussi bien seul que sur un PC ou un Mac.

Du côté des performances, le Galaxy S20 FE, dans sa version 5G, propose un SoC Qualcomm Snapdragon 865. C’est actuellement un des meilleurs SoC pour un smartphone Android, c’est une bête de course. Evidemment, j’ai essayé tous les jeux récents et gourmands comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Brawl Stars, Fortnite (coucou iOS) ou encore Dead Cell (en 120Hz) et il n’y a pas grand chose à dire si ce n’était parfaitement fluide avec tous les détails à fond. On notera toujours la présence de la technologie On Device AI qui permet de comprendre les applications en mémoire. Cela permet ainsi de fermer certaines applications, de réduire les performances en fonction des usages et éviter des surconsommation énergétiques inutiles. Voilà quelques benchmarks avec des résultats assez classiques en soi.

Le Galaxy S20 FE propose une batterie de 4500mAh, ce qui est en soi un minimum vu la taille de l’écran, le taux de rafraichissement de l’écran ou encore le SoC Snapdragon embarqué. On notera quelques astuces maison de la part de Samsung pour optimiser la batterie comme réduire le taux de rafraichissement pour éviter de consommer inutilement de la batterie. Au quotidien, c’est transparent pour l’utilisateur. Après les premiers jours, le S20 FE s’est calé sur nos habitudes, ce qui me permet de tenir très aisément une journée entière. Dans nos usages, le smartphone proposait entre 5h et 6h d’écran par jour avec un fin de journée autour des 25%. Ce n’est clairement pas le meilleur dans le domaine mais il y a pire, comme les smartphones Samsung avec un SoC Exynos. On retrouve la recharge rapide ainsi que la recharge sans-fil. Pour la recharge rapide, on a la possibilité de recharger son smartphone de 0 à 100% en un peu plus d’une heure.

Photo et Vidéo

Parce que c’est un Galaxy S tout de même, la partie photo du Samsung Galaxy S20 FE reste bien évidemment un de ses points fort. Alors oui, on n’atteint pas les nouveautés que proposent ses grands frères mais on retrouve tout de même, pour faire simple, l’équivalent d’un Galaxy S10 et pour la majorité de la cible, c’est amplement suffisant au quotidien. Le bloc photo du Galaxy S20 FE s’apparente aux Galaxy S20/S20+ mais avec un téléphoto de 8 Mégapixels et non de 64 Mégapixels donc exit le gros zoom, même numérique.

Concernant les photos mêmes, il faut dire que le Galaxy S20 FE s’en sort très bien avec des résultats très similaires à ce que propose par exemple le très récent Galaxy Note20. Les photos sont toujours un peu sur-contrastées par défaut, les couleurs restent toujours assez un peu plus chaudes par rapport à la normale, et on notera toujours cette tendance des photos à être légèrement sous-exposées, ce qui fait perdre quelques détails dans les zones sombres. Mais pour le coup, on pinaille un peu et en condition de bonne luminosité, il n’y a pas vraiment de soucis à se faire, les photos sont détaillées et nettes. On notera aussi que l’ultra grand-angle propose une bonne qualité générale, de paire avec le capteur principal. Encore une fois, c’est le téléphoto qui marquera une vraie différence avec les autres appareils photos. En effet, les photos manquent un peu de piqué.

Dans les conditions de faible luminosité, Samsung propose toujours un mode Nuit. Ce dernier avait été revu lors de la sortie des S20 pour pouvoir prendre encore plus de photos afin de les combiner. Les hautes lumières sont bien contenus et les détails présents. Certains n’aimeront pas la balance des blancs puisqu’elle est très proche de la réalité mais de notre avis, on préfère ce réalisme. C’est une affaire de goût.

Mieux que des mots, des exemples concrets :

Enfin, en façade, le Galaxy S20 FE propose un capteur de 32 Mégapixels. Si on n’a pas noté de gros défauts, Samsung aura toujours cette tendance à lisser et « interpréter » quelque peu les clichés. Si cela peut faire plaisir aux fans de selfies beauté, ceux qui sont à la recherche de résultats plus réalistes seront déçus.

Concernant la vidéo, le Samsung Galaxy S20 FE reprend ce que proposent les autres smartphones premium du constructeur coréen, et donc, s’en sort bien. La stabilisation fonctionne bien et on retrouve un mode action-cam avec une stabilisation assez proche de la technologie HyperSmooth de GoPro. Les vidéos sont riches en détails et proposent une bonne dynamique, on regrettera juste un rognage très fort sur la vidéo qui fait perdre de la focale vidéo.

Où l’acheter ?

Le Samsung Galaxy S20 FE est disponible à partir de 659 euros pour la version 4G et à partir de 759 euros pour la version 5G.