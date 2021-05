Le prix de cette TV 4K Philips s’écroule pour les French Days, c’est le moment de changer !

Cdiscount continue ses promotions lors des French Days avec une TV Philips de 58 pouces, la 58PUS7555/12 qui se retrouve en réduction pour une durée limitée, à 484,99 euros !

Si vous recherchez un téléviseur pour regarder régulièrement la télévision et les médias comme des films et des séries, vous devriez jeter un œil à ce téléviseur. Il s’agit d’un modèle assez complet, qui dispose de toutes les caractéristiques techniques essentielles pour profiter d’une expérience réussie et dans un excellent format de 58 pouces. Habituellement proposé avec 599 euros, il bénéficie de 20% de remise immédiate sur Cdiscount pour chuter à 484,99 euros avec le code FD15.

Le Philips 58PUS7555/12 en détail

Ce téléviseur de 146 cm (58 pouces) déploie une résolution 4K pour profiter au mieux de vos séries et de vos chaînes préférées. Il a le mérite d’offrir une belle luminosité, des contrastes généreux et s’appuie sur plusieurs technologies pour améliorer l’image en permanence selon votre contenu : HDR10+ / HLG, Dolby Vision & Atmos. Ainsi, le contraste, la couleur ainsi que les différents niveaux de luminosité vont s’adapter image par image.

Malgré qu’il s’agisse d’un téléviseur Philips, il est important de préciser que ce modèle ne dispose pas de la technologie Ambilight. Du côté du système d’exploitation, on retrouvera SAPHI, l’OS constructeur. Ce n’est certes pas le plus populaire parmi les Smart TV, mais force est de constater que des efforts ont été réalisés depuis quelques années, et qu’il est assez intuitif pour naviguer entre ses applications de streaming préférées (Netflix, DisneyPlus, YouTube…).

Ce téléviseur dispose d’un son de 20 W, et d’une petite prise casque si vous souhaitez y connecter un périphérique audio. Si le système d’exploitation ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours profiter des 3 entrées HDMI pour y glisser une Apple TV, par exemple, ou y connecter votre console de nouvelle génération. Enfin, le reste de la connectique se repose sur 2 entrées USB et ainsi qu’une entrée réseau.

