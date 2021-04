Grosse baisse de prix sur les robots aspirateurs Yeedi 2 Hybrid et Yeedi K650 à partir de 129€ !

Le Yeedi K60 et le Yeedi 2 Hybrid sont des excellents robots aspirateurs. Ils vous permettront de garder une maison propre au quotidien sans effort.

Garder une maison propre devient de plus en plus difficile avec la conjoncture dans laquelle nous vivons (télétravail, enfant à la maison, etc.). Heureusement que les robots aspirateurs sont présents pour nous faciliter le quotidien. Ces derniers viendront aspirer les saletés et laver le sol du foyer pour vous permettre de gagner du temps et profiter de votre famille. C’est d’ailleurs l’objectif des robots aspirateurs de chez Yeedi.

Si vous n’avez jamais goûté aux bénéfices d’un robot aspirateur, il est l’heure de franchir le pas d’autant plus qu’ils sont en promotion sur Amazon. Le premier en promotion est le Yeedi K650, vous le retrouverez au prix de 129,99 € à l’aide du coupon disponible sur la page et du code QEX8CEXL. Le second robot aspirateur de la marque en promotion est le Yeedi 2 Hybrid, il est également présent sur Amazon au prix de 229,99 € grâce au code SRBEPIHL et au coupon disponible sur la page de vente.

Yeedi 2 Hybrid : un robot aspirateur qui ne fait pas de cadeaux aux saletés

Le Yeedi 2 Hybrid est un robot aspirateur puissant avec de nombreuses fonctionnalités. Idéalement prévu pour remplacer un robot aspirateur qui commence à rendre l’âme, il pourra également combler ceux qui désirent acquérir leur premier assistant de ménage.

Plus de puissances, plus de fonctionnalités sans faire de compromis c’est possible ? Oui, tous ces critères se retrouvent dans le Yeedi 2 Hybrid d’autant plus qu’il est en promotion sur Amazon au prix de Amazon au prix de 229,99 € à l’aide du code SRBEPIHL, et au coupon de réduction disponible sur la page de vente.

Un robot aspirateur avec une batterie complètement folle !

Alors que de nombreux robots aspirateurs possèdent une batterie similaire, le Yeedi 2 Hybrid vient totalement balayer ses concurrents avec sa batterie de 5 200 mAh. À l’aide des 3 h 20 d’autonomie, le Yeedi 2 Hybrid sera capable d’exploiter tout son potentiel dans les grandes maisons ou dans les entreprises sans faire de compromis sur la puissance d’aspiration.

Le moteur intégré dans le robot aspirateur sera capable d’augmenter sa capacité d’aspiration jusqu’à 2 500 Pa, aucune saleté ne lui résistera sur sol dur, sur les moquettes ou encore sur les tapis. Il possède également un mode silencieux pour aspirer le sol sans que le bruit vous dérange lorsque vous travaillerez ou que bébé dort à côté.

Un réservoir d’eau automatisé

Un réservoir d’eau de 240 mL est disponible à l’arrière du Yeedi 2 Hybrid pour laver simultanément le sol après l’avoir préalablement aspiré. La serpillière contiendra toujours la même quantité d’eau et exercera toujours la même pression sur le sol afin de proposer un lavage uniforme et sans traces. Tout ça est géré par le système du Yeedi 2 Hybrid ou à l’aide de l’application disponible gratuitement sur l’App Store ou depuis le Google Play Store.

Si vous souhaitez acquérir un robot aspirateur avec des fonctionnalités dignes d’un modèle haut de gamme sans débourser plus de 250 €, le Yeedi 2 Hybrid sera un excellent investissement. Le robot aspirateur est en promotion sur Amazon au prix de 229,99 € à l’aide du coupon présent sur la page de vente et du code SRBEPIHL.

Yeedi K650 : le robot aspirateur pas si entrée de gamme que ça !

Ne pas juger un robot aspirateur à son prix. Bien qu’autrefois cet assistant coûtait relativement cher à cause d’un marché relativement jeune, ce n’est plus le cas. Plusieurs constructeurs se sont mis à commercialiser des robots aspirateurs, permettant de faire baisser les prix.

Ce Yeedi K650 fait partit des nouvelles générations de robot aspirateur. Outre sa capacité d’aspirer, il s’accompagne d’un réservoir d’eau qui est automatiquement géré par le système. Vous pourrez ainsi profiter d’un sol sans saleté et propre grâce à sa fonction de lavage. Pour rappel, il est disponible sur Amazon au prix de 129,99 € après l’utilisation du coupon de la page de vente et du code QEX8CEXL.

Des fonctionnalités qui font rougir ses concurrents

Comme nous l’avons dit précédemment, entre le télétravail et les enfants sont à la maison, il faut pouvoir travailler dans le calme. Le Yeedi K650 s’accompagne d’un mode silencieux pour ne pas déranger pendant que vous travaillez. Néanmoins, même si le robot aspirateur propose cette fonctionnalité plutôt agréable, il dispose tout de même d’un système Super Power. Lorsqu’il y en aura besoin, le robot aspirateur de Yeedi viendra augmenter la puissance d’aspiration jusqu’à 2000 Pa.

Cette capacité d’aspiration permettra d’aspirer les poils ainsi que les saletés incrustées dans les moquettes ou les tapis de votre foyer. En plus de ça, il s’accompagne d’une brosse rotative conçue pour ne pas que des cheveux ou encore des poils d’animaux s’emmêlent pendant qu’il fonctionne.

Une batterie conçue pour les grands espaces

Le Yeedi K650 possède une batterie de 1 800 mAh restituant au robot aspirateur 2 h 10 d’autonomie. Lorsque les batteries sont vides, il se dirigera vers sa base pour récupérer suffisamment d’énergie dans la batterie pour finir sa tâche.

Ce robot aspirateur viendra donc aspirer et laver simultanément le sol de votre maison à l’aide de son réservoir d’eau et de sa serpillière. Cette dernière exercera la même pression sur le sol afin d’avoir des traces uniformes.

Il vous sera possible de contrôler le Yeedi K650 à l’aide de l’application disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store. Afin d’apporter plus de confort à l’utilisateur, Google Assistant ainsi qu’Alexa sont accessibles.

En bref, un robot aspirateur parfait pour découvrir les bénéfices d’un assistant de ménage. Le Yeedi K650 est en promotion sur Amazon au prix de 129,99 €, un coupon sur la page de vente pourra être utilisé simultanément avec le code QEX8CEXL.

