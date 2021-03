[Hot Deals] 200 € de réduction sur la Honor Watch GS Pro

Dans un marché (très) concurrentiel, Honor développe de son côté des montres connectées qui ne manquent pas de crans. La Honor Watch GS Pro vous permettra d’acquérir une montre connectée qui rassemble à votre poignet toutes les technologies déjà présentes sur des montres à plus de 200 €. D’ailleurs, foncez-vite sur Aliexpress car elle bénéficie d’une sublime réduction.

À l’instar de beaucoup de marques qui n’hésitent à pas à augmenter le prix de ses montres connectées dès qu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, Honor (filiale de Huawei) joue la carte de la sureté. Néanmoins, la marque ne se base pas que sur ses acquis puis qu’elle a réussi à réaliser une montre connectée avec des fonctionnalités et un design qui fait rougir ses concurrentes. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous munir d’une nouvelle montre ou entrer dans l’univers des montres connectées, la Honor Watch GS Pro pour vous intéresser. Si vous n’êtes pas prêt à casser votre compte en banque (ou à offrir un de vos reins) pour vous offrir une montre connectée, dépêchez-vous. Cette dernière est disponible sur Aliexpress au prix de 120 € au lieu de 320 € à l’aide du code FRPA32812.

Une Honor Watch GS Pro ergonomique, design et très fonctionnelle

Bien qu’elles ne soient pas très populaires en France, la Honor Watch GS Pro mérite toute votre attention. Elle vous permettra d’accéder une multitude d’activité pour entretenir votre corps sans oublier d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour la santé. En effet, vous retrouverez à l’intérieur de cette Honor Watch GS Pro un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un capteur d’oxygène. Ces derniers permettront à la montre de déterminer votre état de stress, le suivi de votre sommeil ou encore le taux d’oxygène dans votre sang. Toutes ces données pourront être lues depuis la montre à l’aide d’un écran AMOLED de 1,39 pouce. Ce dernier est suffisamment grand pour lire les grosses lignes ou encore les notifications que vous recevrez sur votre smartphone.

Vous pourrez également lire ces données depuis votre smartphone. L’application dédiée à la montre connectée est disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store. Elle vous offrira beaucoup plus de détails lorsque vous aurez fini votre activité sportive. C’est d’ailleurs sur celle-ci que vous pourrez paramétrer la Honor Watch GS Pro à votre convenance et de personnaliser le design du cadran. En bref, une montre connectée qui ne manque pas de cran d’autant plus qu’elle a subi une grosse chute de prix sur Aliexpress ! Retrouvez-la auprès du revendeur au prix de 120 € au lieu de 320 € à l’aide du code FRPA32812.