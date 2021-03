L’excellent casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos tombe à 679 €

Dans le paysage de la réalité virtuelle, HTC est un sérieux concurrent à Oculus. Le modèle HTC Vive Cosmos profite aujourd’hui d’une jolie réduction chez Fnac, pour le faire tomber à 679,99 euros.

Il est habituellement proposé à 800 euros, mais il bénéficie actuellement d’une belle réduction de 15 %. Le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos est fortement apprécié pour ses images d’excellente définition, sa très bonne colorimétrie et son confort une fois équipé. Cette alternative à l’Oculus Rift S est désormais disponible à 679,99 euros chez Fnac.

Le HTC Vive Cosmos en détail

Le HTC Vive Cosmos est un casque de réalité virtuelle haut de gamme. Il propose une excellente qualité d’image, parmi les meilleures disponibles sur le marché. Il est en mesure de délivrer de bons graphismes avec une résolution de 2880 x 1700 pixels combinés (en 90 Hz), soit une augmentation de 88 % par rapport au VIVE classique. Avec une nouvelle technologie d’écran, la distance entre les pixels est réduite, ce qui minimise l’effet de « grille » que l’on pouvait ressentir sur les anciens modèles. On profite donc d’une meilleure immersion, tout comme d’une meilleure colorimétrie.

L’autre gros atout de ce casque, c’est sa configuration et son design modulable. Les matériaux sont doux, légers, et faciles à nettoyer en prime. Ils ne deviennent pas inconfortables au bout de quelques heures de jeux. Il a notamment été conçu pour être compatible portable avec l’ensemble des morphologies, et même avec des lunettes. Enfin, il dispose de quelques fonctionnalités bien pratiques à utiliser au quotidien, comme son mode « flip-up » qui consiste à relever la visière pour voir autour de vous, sans interrompre votre expérience.

Avec son Vive Cosmos, HTC peut également se targuer d’offrir un son de haute qualité. Cette composante étant essentielle pour une expérience immersive, le constructeur a doté son casque de réalité virtuelle d’écouteurs supra auriculaires, capables de délivrer un son très fidèle dans les jeux vidéo.

Dans le détail, ce casque de réalité virtuelle est livré avec :

Câble de 5 m Tout-en-un

Tissu pour optiques

Link Box

Adaptateur secteur pour Link Box

Câble USB 3.0 A-A (1 m)

Câble DisplayPort vers MiniDisplayPort (1 m)

2x Contrôleurs Cosmos

Lanières

4x Piles AA

Ce modèle est donc particulièrement adapté si vous souhaitez jouer aux derniers titres VR comme Half Life Alyx, ou que vous voulez regarder des vidéos compatibles… cela dit, si vous souhaitez aller plus loin avec une qualité d’image supérieure et des fonctionnalités supplémentaires, le HTC Vive Cosmos Elite est également promotion, à 879,99 euros.