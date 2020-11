[Hottes Days] Le Xiaomi Poco X3 est à 209 euros

Aliexpress propose actuellement le smartphone Xiaomi Poco X3 au prix de 209 euros, en profitant du code promotionnel à retrouver ci-dessous. Attention, le prix n’est valable que pendant quelques heures encore.

Code promo : AEBFA12

Le Xiaomi Poco X3 est un smartphone milieu de gamme, qui se retrouve aujourd’hui bradée à un prix d’entrée de gamme. De quoi s’offrir de solides performances, une bonne qualité d’affichage et un bon modèle à moindre frais. Il s’appuie notamment sur un écran Full HD+ (2400 × 1080) de 6,67 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les performances sont assurées par la puce Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, et vous permettent de faire tourner la majorité des jeux en 3D ainsi que les applications gourmandes du Play Store sans ralentissement. Pour la photo, un quadruple capteur arrière 64+13+2+2 MP assurent de jolis clichés, surtout de jour. Enfin, pas de problème pour l’autonomie, puisqu’une batterie performante de 5160 mAh vous permet de tenir 2 jours en utilisation normale.