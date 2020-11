Économisez 300 euros sur le très bon Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Black Friday ou pas, Amazon poursuit ses promotions régulières. On retrouve aujourd’hui le Samsung Galaxy Note 20 Ultra dans sa version 256 Go à seulement 999 euros.

Alors qu’il était sorti à 1309 euros, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et son stylet tombent aujourd’hui sous la barre symbolique des 1000 euros, sur Amazon. Une promotion de plus de 20 % qui rend ce très bon modèle beaucoup plus attractif, aujourd’hui proposé à 999 euros.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra en détail

C’est tout simplement l’un des meilleurs téléphones disponibles sur le marché. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra se caractérise notamment par un écran Super AMOLED de 6,9 pouces, affichant une résolution de 3088 × 1440 pixels. Le taux de rafraîchissement plafonne à 120 Hz, assurant une fluidité impressionnante. L’image est détaillée, précise, et l’expérience multimédia très confortable.

Sous sa coque, ce smartphone est propulsé par le Exynos 990, accompagné par 12 Go de RAM. Cela vous permet de faire tourner n’importe quel jeu avec les paramètres de qualité au maximum, de même pour les applications les plus gourmandes. D’ailleurs, la puce du Samsung Galaxy Note 20 Ultra le rend d’ores et déjà compatible avec la norme 5G, qui se déploie progressivement en France.

Pour le secteur de la photographie, ce modèle est très bien armé, avec un quadruple objectif de qualité : le capteur principal est de 108 mégapixels, et il est épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 5x optique, notamment. À l’avant, un capteur de 10 mégapixels est positionné discrètement dans un poinçon central. Avec sa configuration photo, ce téléphone permet de réaliser d’excellents clichés, de jour comme de nuit.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste, avec une batterie de 4500 mAh. Malgré le mode 120 Hz qui consomme, on le sait, beaucoup plus, il est possible de paramétrer cette fréquence de rafraîchissement. La charge sans fil fonctionne, et le téléphone est compatible avec une charge rapide performante de 45 W. Le modèle proposé ici dispose de 256 Go de stockage.