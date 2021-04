Incassable, le Oukitel WP10 5G voit son prix chuter à 399,99 €

Les smartphones incassables ont bien changé, c’est le cas du Oukitel WP10 qui se dote d’une batterie de 8 000 mAh et d’une puce 5G.

Les smartphones incassables sont bien connus des professionnels du bâtiment mais posaient souvent problème : une fluidité qui laisse à désirer, un réseau 3G maximum, une batterie qui ne suit pas la cadence ou encore un écran qui a du mal à restituer les bonnes informations. Néanmoins, ces derniers mois, un smartphone sort du lot, le Oukitel WP10 5G, un smartphone qui équipe désormais de nombreuses entreprises dans différents domaines : BTP, mécanique, plombier, peintre, etc. Si vous cherchiez un smartphone incassable, il est temps d’acquérir ce dernier d’autant plus qu’il est compatible avec les réseaux 5 G. Le Oukitel WP10 5G est disponible au prix de 399,99 € sur Amazon au lieu de 479,99€ à l’aide du code ZAMOKP10 offrant une réduction de 80€.

Profiter de l’offre Amazon à 399,99€

Code promo : ZAMOKP10

Vous pourrez jouer au tennis avec !

S’il y a quelque chose que l’on ne peut pas ignorer c’est la solidité du Oukitel WP10 5G, ce dernier possède certifié IP69K. Cette dernière est notamment utilisée dans les polymères utilisés dans les forces de l’ordre, les pompiers ou encore l’armée. Il faut que le smartphone résiste à une embuscade ou aux conditions du terrain. Le WP10 5G pourra résister à des chutes de 1,5 m et résister à l’eau à l’aide de la certification IP68 jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Au niveau des composants, le Oukitel WP10 5G s’arme d’un SoC Dimensity 800 de chez Mediatek avec un modem 5G, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Pour rappel, le SoC de MediaTek est celui qui concurrence le Snapdragon 765 et 765G de Qualcomm. En ce qui concerne l’écran, le Oukitel WP10 5G intègre une dalle de 6,67 pouces avec une définition de Full HD+ de 1080 x 2400 pixels.

Des capteurs photos signés Sony et une batterie complètement barrée

Que l’on soit professionnel ou simple particulier, l’on est de plus en plus de personnes à prendre des photos, quel que soit la raison. Le Oukitel WP10 5G embarque un capteur 48 mégapixels de chez Sony à l’arrière ainsi qu’un capteur de 16 mégapixels dopé à l’IA pour la caméra selfie.

Outre tout ça, il faut une batterie relativement imposante, comme à l’image de sa robustesse. C’est ainsi que le WP10 5G s’agrémente d’une batterie de 8 000 mAh proposant une autonomie complètement folle de trois jours avec une utilisation intensive, compter plus si vous avez une utilisation classique. D’ailleurs, le smartphone s’équipe d’un port USB-C afin de venir recharger rapidement le WP10 5G.

En soi, on a là un smartphone qui possède tout ce que l’on attend sans oublier qu’il s’arme d’un polymère très résistant. Vous le retrouverez au prix de 399,99 € sur Amazon au lieu de 479,99€ à l’aide du code ZAMOKP10 offrant une réduction de 80€.

Profiter de l’offre Amazon à 399,99€