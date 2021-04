Les iPhone 12 et 12 mini mauves ne sont pas sortis, mais leur prix s’écroule déjà

Ils ne sont qu'en précommande, mais déjà en promotion. La Fnac propose aujourd'hui une jolie réduction sur les iPhone 12 et 12 mini mauves... ainsi que sur tous les autres modèles.

C’était une petite nouveauté de la Keynote de printemps d’Apple, les iPhone 12 et 12 Mini ont été déclinés dans un nouveau coloris mauve. Sexy et différente, la nouvelle couleur est disponible en précommande depuis le 24 avril, mais ne sera commercialisée qu’à partir du 30 avril. Cela n’empêche toutefois pas la Fnac de réduire son prix de 60 euros pour le faire tomber à 899 euros, juste sous la barre de 900 euros. Une bonne affaire si vous lorgnez le nouveau coloris… ou les anciens puisque la promotion est valable sur toutes les couleurs.

La même promotion s’applique sur les iPhone 12 Mini, y compris sur la nouvelle couleur. Ce dernier tombe quant à lui à seulement 749 euros. Que vous préfériez le confort d’un écran de 6,1 pouces ou la compacité d’un écran de 5,4 pouces, vous aurez donc l’embarras du choix. Dans tous les cas, vous aurez toute la puissance du processeur A14 et tout le raffinement des produits de la marque à la Pomme.

Profitez de l’offre sur l’iPhone 12 mauve (et les autres)

Profitez de l’offre sur l’iPhone 12 mini mauve (et les autres)

Les iPhone 12 : tout ce qu’il faut, là où il faut

Les iPhone 12 brillent sur de nombreux points, à commencer par leur puissance. Grâce au processeur A14 Bionic, ils sont actuellement parmi les téléphones les plus puissants du marché. Ils bénéficient de tout le savoir-faire d’Apple sur les puces, et de manière plus générale sont des mises à jour très intéressantes par rapport à la génération iPhone 11. Ne serait-ce que d’un point de vue extérieur, grâce à la refonte design pour se rapprocher de l’esthétique iconique des iPhone 4 et 5, avec des angles et un format plus “carré”.

Smartphones haut de gamme de 2021 obligent, les iPhone 12 et 12 mini sont compatibles avec la 5G et c’est d’ailleurs la première génération de terminaux de la marque à en profiter. Cette compatibilité, associée à l’excellent suivi des mises à jour et à la fiabilité du matériel Apple, est l’assurance de garder votre téléphone au moins quelques années, si les téléphones d’Apple sont souvent plus chers que la moyenne c’est un investissement durable que vous pourrez amortir sur plusieurs années sans compter sur le potentiel de revente. Car oui, les iPhone décotent sensiblement moins que les autres. Ainsi, même si le réseau 5G est encore en cours de déploiement en France, vous pourrez assurément en profiter dès qu’il sera disponible près de chez vous.

Autre ajout notable sur les iPhone de cette saison 2020 – 21021, tous les iPhone 12 (donc l’iPhone 12 mini également) profitent d’un écran OLED. L’année dernière, l’iPhone 11 classique devait se satisfaire d’une dalle LCD, l’OLED étant réservé aux modèles “Pro”. Pour rappel, les tailles des écrans sont respectivement de 6,1 pouces et 5,4 pouces pour les iPhone 12 et 12 mini. C’est en fait la seule différence entre les 2 modèles, l’iPhone 12 mini n’est qu’une version plus compacte, mais tout aussi performante de l’iPhone.

Il en va de même du côté photo avec des iPhone 12 et 12 mini dotés d’un double capteur photo. Il se compose d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle. Cette année, le mode nuit a été de plus largement amélioré pour un meilleur rendu même quand il fait sombre, c’est très appréciable. La caméra avant permet de réaliser des selfies ou des appels en vision d’excellente qualité. Ces téléphones donc ont tous les arguments pour convaincre, surtout avec cette promotion proposée par la Fnac.

Précisons enfin qu’avec sa gravure en 5 nm, le processeur intégré dans les téléphones est moins énergivore ce qui, couplé à l’optimisation logicielle, permet à l’iPhone 12 d’obtenir une solide autonomie. C’est un peu moins vrai sur la version mini. Plus petit par la taille, sa batterie est nécessairement moins grande, ce qui a un impact sur l’autonomie. Elle reste toutefois suffisante pour une journée de travail classique.

Apple, des remises rares à saisir rapidement

La Fnac a en tout cas le mérite d’être l’un des rares marchands à proposer des réductions sur les célèbres téléphones d’Apple. Les produits Apple étant très populaires, les promotions ne sont pas légion. Avec la Fnac vous économisez 60 euros tout simplement, sans autre forme de procès. Depuis sa sortie, cette gamme a rarement eu droit à des offres de ce calibre surtout lorsqu’elle vaut pour tous les coloris et toutes les capacités. C’est suffisamment rare pour être remarqué. En effet, les promotions sur l’iPhone (lorsqu’il y en a) concernent généralement un seul modèle bien spécifique et généralement pas le plus demandé. C’est bien logique.

Fnac oblige, vous pourrez également utiliser le retrait en magasin si vous n’avez pas envie d’attendre la livraison en piétinant chez vous. Sachez toutefois que compte tenu des circonstances sanitaires tous les magasins Fnac ne sont pas ouverts en ce moment. Le site de la Fnac vous proposera de vérifier que votre magasin habituel est bien ouvert.

Si vous hésitez entre les deux modèles, vous pouvez également retrouver nos conseils pour bien choisir votre iPhone. C’est-à-dire celui qui correspond le plus à vos besoin. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre test des iPhone 12 et 12 mini.

