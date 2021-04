[Super Deals] Le Hub USB-C de Baseus pour MacBook chute à 9,90 €

Le Hub USB-C de Baseus viendra combler le manque de ports d'un MacBook (Air ou Pro) ou d'un ordinateur portable possédant que des ports USB-C. Il est propose à un prix record sur Aliexpress à l'occasion d'un Super Deal !

L’USB-C a fait couler beaucoup d’encre, d’autant plus qu’il a permis à de nombreux constructeurs de se passer des anciens ports tels que le HDMI, les ports USB classiques, les ports Ethernet, etc. Néanmoins, certaines entreprises parviennent à pallier se manque comme Baseus avec son Hub USB-C 8-en-1. Ce dernier apporte tous les ports que l’on pouvait retrouver sur des ordinateurs plus anciens tout en bénéficiant des avantages que procure l’USB-C. D’ailleurs, le Hub USB-C de Baseus est en promotion sur Aliexpress au tarif de 9,90 € au lieu de 17,37 € soit une belle réduction de 43 % (7,47 €) à l’aide du code SDFRA43. Offre valable uniquement aujourd’hui dans l’a limite des stocks disponibles.

Un Hub USB-C 8-en-1, qui dit mieux ?

Vous trouverez forcément des Hubs USB-C 10-en-1 voire même des 18-en-1 mais à quoi bon avoir tous ces ports si ce n’est pas pour s’en servir ? L’accessoire de Baseus vient simplement apporter 8 ports, mais sachez qu’ils seront tous utilisés un jour ou l’autre.

Plusieurs ports sont disponibles sur le Hub USB-C de Baseus : un port Ethernet, trois ports USB 3, un port USB-C pour charger l’appareil jusqu’à 100 watts, un port HDMI 4K, un port pour la carte SD et un dernier pour les cartes micro-SD. Entre autres, c’est un Hub USB-C passe-partout qui vous permettra facilement de brancher un écran externe, un disque dur, un appareil photo, un smartphone, etc.

Ce Hub est capable de transférer des fichiers rapidement entre un appareil et votre ordinateur à l’aide des vitesses de transfert assez importantes. D’ailleurs, le port Ethernet est compatible avec des débits jusqu’à 1000 Mb/s, donc c’est largement suffisant si vous avez la fibre ou encore une connexion VDSL2 très correcte.

Finalement, vous aurez entre vos mains un Hub USB-C parfait afin de travailler dans de bonnes conditions d’autant plus que ce dernier est relativement petit, donc facile à ranger. Pour rappel, le Hub USB-C de Baseus est en promotion sur Aliexpress au prix de 9,90 € au lieu de 17,37 € à l’aide du code SDFRA43. Offre valable uniquement aujourd’hui dans l’a limite des stocks disponibles.