La barre de son Bose Solo 5 profite de 40 % de réduction, à 149 euros

Si vous recherchez une barre de son pour accompagner votre nouvelle PlayStation 5 ou simplement donner un coup de mieux à votre salon, la Bose Solo 5 est disponible à seulement 149 euros chez Boulanger.

La Bose Solo 5 est une barre de son puissante, avec un caisson de basse intégrée, Bluetooth et un design compact. Un ensemble attractif, qui est aujourd’hui disponible à 149 euros au lieu de 249,99 euros chez Boulanger, soit 40 % de réduction par rapport au prix conseillé.

La Bose Solo 5 en détail

La barre de son Bose Solo 5 se présente dans un profil très compact, mesurant moins de 55 cm de long pour 7 cm de haut. En l’installant sous votre téléviseur, elle est assez discrète, et ne pèse que 1,69 kg. Il est aussi possible de la placer sur un mur, une étagère ou à côté de votre téléviseur.

Le rendu sonore est de très bonne facture, et il s’illustre notamment avec ses basses puissantes. D’ailleurs, la télécommande, fournie avec la barre de son (il n’y a pas d’assistant vocal ici), vous permet de les régler de manière très simple, selon le type de contenu que vous visionnez. Un choix particulièrement pertinent si vous venez d’obtenir votre nouvelle console de salon, et que vous souhaitez profiter au mieux des nouveaux titres next gen.

Pour fonctionner de sans fil, la Bose Solo 5 s’appuie sur le Bluetooth, qui vous garantit ici un fonctionnement stable avec une portée de 9 mètres. Concernant la connexion au téléviseur, on retrouve une entrée audio optique, une entrée audio coaxiale et une entrée auxiliaire 3,5 mm. L’appareil est capable de détecter automatiquement le type de câble choisi.