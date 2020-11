[Black Friday] Xiaomi casse les prix sur ses téléphones Redmi

Du 20 au 30 novembre 2020, Xiaomi promet d’être un acteur incontournable du Black Friday français. On retrouve des promotions sur de nombreux téléphones, objets connectés, et ce dans diverses gammes de prix. Dans cet article, on fait le point sur les meilleures offres sur les téléphones de la marque chinoise.

Si la semaine à venir promet d’être explosive en termes de promotions technologiques, Xiaomi commence dès aujourd’hui avec des remises très intéressantes. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone à prix réduit, vous êtes au bon endroit. À partir d’aujourd’hui, c’est la gamme Redmi Note 9 qui est mis à l’honneur. Tous les modèles sont en promotion, ce qui conviendra à tous les porte-monnaie.

Le Redmi Note 9 64 Go à 159 euros

Le Redmi Note 9 est le modèle le plus accessible de cette gamme. Il s’appuie sur un écran 6,53 pouces, FHD+ (2340 x 1080 pixels) et une fiche technique bien pensée. Pour tourner, on trouve le processeur MediaTek Helio G85 ainsi que 3 Go de RAM. C’est suffisant pour jouer à la plupart des jeux 3D, s’ils ne sont pas excessivement gourmands. Ici, nous sommes sur la version 64 Go de stockage, mais c’est bien évidemment extensible via une carte micro SD.

On retrouve là encore les caractéristiques présentes ici et là dans le reste de la gamme des Redmi 9 : une batterie de 5020 mAh, qui lui permet de tenir facilement 2 jours en utilisation normale. Le chargement rapide de 18 W est ici présent. Enfin, la photographie est assumée par un quadruple capteur au dos, dont un principal de 48 mégapixels. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du Redmi Note 9.

Le Redmi Note 9 64 Go est disponible sans forfait au prix de 199 euros, avec 40 euros de remise, soit un prix final de 159 euros seulement. Une bonne affaire disponible chez SFR et Free.

Le Redmi Note 9S 64 Go à 199 euros

Le constructeur chinois l’avait dévoilé il y a quelques mois à peine. Le Redmi Note 9S est un téléphone moyen de gamme, équipé d’un écran à poinçon de 6,67 pouces, full HD avec un processeur Qualcomm Snapdragon 720G (plus puissant que le Redmi Note 9), suffisant pour faire tourner la majorité des applications couramment utilisées. Ici, il s’agit de la version 64 Go de stockage, pour accumuler vos photos et vos médias.

Xiaomi a fait le choix d’installer 4 capteurs au dos, dont un principal de 64 mégapixels. Cela vous permet de réaliser de jolies photos, surtout de jour. Mais la principale arme de ce téléphone, c’est son autonomie. Une batterie de 5020 mAh a été employée, ce qui vous garantit une très longue durée d’utilisation. En plus de cela, elle est compatible avec la charge rapide de 18 W.

Le Redmi Note 9S 64 Go profite d’une remise de 50 euros sur son prix initial de 249 euros. Il est donc disponible à 199 euros.

Le Redmi Note 9 Pro 128 Go à 249 euros

Récent, fiable et à un rapport qualité-prix excellent, le Redmi Note 9 Pro a toujours représenté un très bon investissement. C’est la meilleure des versions de la gamme Note de Xiaomi en 2020. Ce smartphone s’appuie d’abord sur un écran IPS LCD de 6,7 pouces d’une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer, ce téléphone se montre performant.

Pour tourner, on trouve la puce Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De quoi assurer une fluidité dans la navigation, pour un prix minime. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test du Redmi Note 9 Pro. Ce smartphone profite ici d’une remise de 50 euros sur son tarif de 299 euros. Il est donc disponible à 249 euros sur Boulanger.

Mi Smart Band 4 à 24,99 euros

L’un des plus grands succès de Xiaomi, hormis ses téléphones portables, c’est son bracelet connecté, le Mi Smart Band 4. S’il a été depuis remplacé par une 5e version, il reste l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en matière de bracelet connecté. Contrairement au modèle précédent, celui-ci est équipé d’un tout nouvel écran couleur AMOLED. La nouvelle interface de navigation est facile, intuitive, et vous permet de suivre les statistiques, les messages et notifications de fitness.

Que ce soit pour un suivi de santé, de vos activités sportives ou pour son cardio fréquencemètre, le Mi Smart Band 4 est un bracelet assez complet. De plus, cette version offre un mode de suivi de la nage. Il est aussi possible de s’en servir comme lecteur de musique reliée à votre téléphone. Sa batterie de 135 mAh lui offre jusqu’à 20 jours d’autonomie selon le constructeur. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouvez notre test de la Xiaomi Mi Smart Band 4.

Le Mi Smart Band 4 est aujourd’hui disponible à 24,99 euros, profitant d’une remise de 15 euros de la part de Cdiscount.

Un pack Redmi Note 9S 128G + un Mi Smart band 4 + une coque à 229 euros

Pour aller plus loin, il est possible d’économiser 90 euros sur un ensemble assez intéressant : on retrouve le téléphone Redmi Note 9S 128G, avec le bracelet connecté Mi Smart band 4 et une coque de protection pour votre smartphone.

Alors que l’ensemble est généralement proposé à 319 euros, il est exceptionnellement commercialisé à 229 euros. De quoi s’équiper à moindre prix et de manière intelligente.