L’écran gamer Lenovo Legion Y25, 240 Hz, tombe à 279 euros

Le Lenovo Legion Y25 est un écran d’ordinateur conçu pour répondre aux besoins des joueurs exigeants. Il est aujourd’hui disponible à 279,99 euros.

Jusqu’à présent proposé à 399,99 euros, l’écran PC pour les gamers Lenovo Legion Y25-25 profite actuellement de 30 %. Si vous recherchez un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 244 Hz, difficile de demander mieux pour le moment. La Fnac le commercialise à 279,99 euros, soit 120 euros de réduction sur son prix conseillé.

Le Lenovo Legion Y25-25 en détail

Cet écran gamer arbore une diagonale de 24,5 pouces, et sa résolution n’est pourtant « que » de 1920 × 1080 pixels, mais il a bien d’autres qualités. À commencer évidemment par son taux de rafraîchissement exceptionnel de 240 Hz, idéal pour les jeux nerveux (Doom, Overwatch…) qui demandent beaucoup de réactivité aux joueurs.

Par ailleurs, le Lenovo Legion Y25-25 ne dispose d’un temps de réponse que de 3 ms en général, 1 seul ms en mode extrême. Bien sûr, comme tout moniteur digne de ce nom, il est compatible avec les technologies FreeSync Premium d’AMD mais aussi G-SYNC d’Nvidia. Elles permettent d’éviter les micros déchirements et les saccades en pleine partie en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’image avec le nombre d’images par seconde délivrées par la carte graphique.

En outre, cet écran profite d’un design ergonomique et simple, avec un pivot et un réglage en hauteur sur 130 mm. La connectique est des plus classiques, mais suffisante : on trouve 1 port HDMI 2.0, 1 connecteur DisplayPort 1.2 et 1 sortie audio jack 3,5 mm.