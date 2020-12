La caméra DJI Osmo Action Cam + accessoires à seulement 259 euros

La DJI Osmo Action Cam avec Kit d’accessoires et Care Refresh est à 259 euros chez Amazon à l’occasion des fêtes de fin d’année.

La DJI Osmo Action est un modèle performant, efficace et pratique à utiliser au quotidien. La caméra, avec ses accessoires, est habituellement commercialisée à plus de 400 euros. On la trouve aujourd’hui à seulement 259 euros sur Amazon. À cela s’ajoute la garantie Care Refresh, proposée gratuitement.

La DJI Osmo Action Cam + accessoires en détail

Véritable concurrent de la GoPro Hero 7 Black, la DJI Osmo Action s’arme de plusieurs arguments de poids. On retrouve notamment un double écran, des filtres interchangeables et une stabilisation purement logicielle, nommée RockSteady. Très pratique à étudier, la caméra vous permet d’avoir toujours un écran à l’avant et un l’arrière afin d’avoir des retours dans toutes les situations possibles. Le design a été conçu pour résister aux conditions extrêmes. Ainsi, vous pourrez l’emmener directement dans l’eau, sans aucune coque de protection, et ce jusqu’à 11 m de profondeur. Elle est également très coriace, puisqu’il est en mesure de résister à une chute de 1,5 m sans gros dégâts.

Avec un design proche de ce que propose la concurrence, la DJI Osmo Action vous propose un objectif ultra grand-angle de 145° avec une ouverture de F2.8, un capteur Sony IMX377 au format 1/2. 3″ avec une résolution de 12 Mégapixels. Concrètement, cela vous permettra d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 fps et 100 Mo/s, mais aussi de la vidéo HDR jusqu’en 4K à 30fps, un mode ralenti en 1080p à 240 fps, un processeur Ambarella H2, le mode Timelapse avec le contrôle par la voix.

Si on regrette l’absence d’un GPS, la caméra s’équipe de la compatibilité Bluetooth et Wi-Fi, de 2 micros, d’un haut-parleur, le tout pour seulement 134 g et une autonomie annoncée de 93 minutes en 4K à 30 fps et avec la stabilisation RockSteady activée. Les performances sont solides, pour un prix contenu.

En plus de cela, cette promotion sur Amazon inclus une monture protectrice, une fixation adhésive, 3 batteries avec 3 boîtes de rangement, une station de recharge, une poignée flottante, un câble USB C ou encore un capuchon filtre. Enfin, bonne nouvelle puisque la garantie Care Refresh vous permet de remplacer gratuitement votre appareil, jusqu’à 2 fois en 12 mois !

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre test de la DJI Osmo Action.