Les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t sont à moins de 80 euros

Salués par la critique, les écouteurs intra auriculaires Jabra Elite 65t sont en promotion chez Amazon et Fnac. Les deux marchands les commercialisent à 79,99 euros. C’est une jolie occasion pour celles et ceux qui recherchent des écouteurs sans fil de bonne qualité à un prix contenu.

Habituellement, ces écouteurs true wireless sont proposés à 129,99 euros. Ils ont depuis été remplacé par les 75t et les 85t, mais il reste une excellente référence pour un tarif relativement abordable. Ils sont aujourd’hui disponibles à 79,99 euros chez Fnac et Amazon.

Les Jabra Elite 65t en détail

Ces écouteurs true wireless proposent un design métallique, et surtout très confortable et ergonomique. Que ce soit pour des activités sportives, de la simple marche ou pour une écoute dans un lit, ils tiennent extrêmement bien dans les oreilles et ce pendant plusieurs heures. Ils ont été commercialisés depuis 2018, et leur qualité sonore n’est plus à prouver. Dans les faits, on retrouve des aiguës assez précis, des basses profondes et la musique n’est jamais interrompue par des problèmes de connectivité avec un Bluetooth 5.0 qui fait le travail.

Ces écouteurs sont également de bons outils de communication puisqu’ils embarquent 4 micros intégrés. Cela permet à cette paire de retranscrire votre voix de manière claire, naturelle, et ce même dans les environnements bruyants. Toutefois, on pourrait noter l’absence de technologie de réduction de bruit active, qui est présente chez les écouteurs plus hauts de gamme du constructeur.

Les Jabra Elite 65t ont néanmoins le mérite de vous offrir des commandes vocales dédiées, une touche contrôle du son pour un usage simplifié. Votre assistant vocal (de votre choix) vous permet de passer des appels en pressant simplement une touche. De même, les écouteurs sont d’une solide durabilité avec de bons matériaux utilisés ainsi qu’une certification IP55 pour les intempéries, la poussière et l’eau. Ils sont également livrés avec plusieurs embouts, de plusieurs tailles différentes pour s’adapter à vos oreilles. Leur autonomie est de 15h avec le boîtier.