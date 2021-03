La souris Roccat Kone Aimo et son ergonomie quasi-parfaite à 54,99 euros

Dans l’histoire des souris pour les joueurs, Roccat est un constructeur avec une place particulièrement importante. La Kone est un modèle légendaire qui a été adopté par des milliers de joueurs. Sa réédition, la Kone AIMO est aujourd’hui en promotion à 54,99 euros.

Habituellement commercialisée à 80 euros, la Kone AIMO profite d’une belle réduction de 31 % pour tomber à 54,99 euros sur Amazon et Cdiscount. C’est tout simplement l’une des meilleures souris pour les jeux vidéo du marché, avec une ergonomie qu’on ne présente plus et un design rétroéclairé de haute volée.

La Roccat Kone AIMO en détail

La Roccat Kone AIMO est une souris à destination des joueurs exigeants qui est le fruit de plusieurs années d’innovation et de conception. Son principal avantage réside dans sa conception et son ergonomie, l’une des plus abouties du marché. La prise en main est intuitive, et tout a été calculé pour épouser parfaitement la longueur de votre index, de votre majeure, et la forme de votre paume. Elle est particulièrement appréciée dans les jeux de précision, mais également dans les jeux nerveux qui demandent de la réactivité et une bonne aggripe.

Cette nouvelle version de la Kone est également l’occasion pour le constructeur d’y ajouter un capteur encore plus précis. Le Owl-Eye fait ici son apparition avec une précision de 16000 dpi. La souris filaire retranscrira parfaitement vos mouvements et pourra changer de sensibilité en fonction des profils que vous lui attribuerez grâce aux 2 boutons qui sont situés sous la roulette principale. Sur le côté gauche du périphérique, on retrouve un panel de commandes configurables au choix parmi 23 fonctions différentes !

Enfin, ce nouveau modèle arbore un design futuriste et lumineux. La souris compte pas moins de 5 zones d’éclairage configurables indépendamment. L’illumination AIMO est capable d’afficher des effets de toute beauté qui se synchronisent entre eux.