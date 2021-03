Pratique et nomade, le chargeur Aukey Omnia de 90 W avec 3 USB est à -45 %

Amazon propose aujourd’hui une jolie réduction sur le chargeur Aukey Omnia de 90 W. Ce petit utilitaire qui vous suivra partout est actuellement disponible à 39,04 euros.

On ne présente plus la marque Aukey et ses chargeurs, certainement les plus appréciés tant ils sont pratiques et transportables. Le modèle de 90 W qui comporte 1 entrée USB A et 2 USB-C est maintenant en promotion sur Amazon, à 39,04 euros au lieu de 70,99 euros. Pour cela, vous devrez cocher la case sur la fiche produit du site marchand (ou entrer le code promotionnel).

Code promo : DVWY7OAH

Le Aukey Omnia de 90 W en détail

Ce petit chargeur portable et compact est un véritable compagnon qui vous rendra de nombreux services au quotidien. Avec sa puissance maximale de 90 W, il peut charger rapidement la plupart de vos appareils (à l’exception notable de l’Apple Watch). Il est notamment compatible avec les téléphones Android, les iPhone, les tablettes, les ordinateurs portables et même la Nintendo Switch ! Il est donc particulièrement pratique si vous voyagez régulièrement, et que vous ne souhaitez pas embarquer une ribambelle de chargeurs différents.

Ce modèle dispose de 3 connectiques, qui ouvrent la voie à différentes configurations possibles selon vos périphériques. Afin de profiter de la puissance maximale de 90 W, vous ne devrez connecter qu’un seul appareil en USB-C. Toutefois, vous pouvez brancher en simultané jusqu’à 3 appareils, ce qui partagera la puissance entre ces derniers. Si 2 ports USB-C sont utilisés, ils fourniront 60 W et 30 W.

En plus de distribuer l’alimentation de manière intelligente, ce chargeur a été particulièrement soigné au niveau de sa sécurité. Le constructeur Aukey l’a doté de circuits avancés et de protections en tout genre afin de parer à toute éventualité. Les courants excessifs, la surchauffe, la surcharge, rien ne le menacera et vous pouvez avoir l’esprit tranquille.