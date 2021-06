L’aspirateur à main Dreame V12 n’aura jamais été aussi abordable

Le temps d'un clic, offrez-vous l'un des derniers modèles d'aspirateurs à main, le Dreame V12. Un aspirateur qui a de quoi faire trépasser toutes les saletés qui se trouve sur le sol de votre maison.

© Dreame

Le Dreame V12 n’est pas un simple aspirateur à main, c’est l’électroménager qui vous permettra d’améliorer de façon radicale la propreté de votre foyer. Grâce à ses fonctionnalités et à sa puissance d’aspiration, aucunes saletés ne pourra lui résister, même les poils de vos animaux de compagnies. Tel un vrai assistant, l’aspirateur à main de chez Dreame vous rendra de bons et loyaux services. Alors, qu’attendez-vous ? Il ne faudrait pas laisser passer une telle occasion d’autant plus que le Dreame V12 est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 260 € à l’aide du code FRDREAME0619.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : FRDREAME0619

Le V de Victoire

En effet, la conception en V de la brosse principale permet de capturer toutes les saletés et poussières présentes sur le sol de votre maison. D’ailleurs, vient s’ajouter à ça, un moteur capable d’avoir une puissance d’aspiration de 27 000 Pa. Une capacité, ou du moins, une puissance d’aspiration complètement folle. Le Dreame V12 a tout pour vous faire remporter la victoire face à des saletés et à de la poussière toujours plus coriace.

Un Dreame V12 2-en-1

Bien qu’il puisse servir d’aspirateur classique grâce à son extension, le Dreame V12 est notamment capable de se transformer en aspirateur à main. Cela vous permettra d’accéder à des zones plus restreintes ou tout simplement passer en vitesse un coup d’aspirateur pour aspirer les miettes de pain laissé pendant le repas. En plus de ça, Dreame pense à vous en intégrant une LED qui viendra éclairer le bout du tube, permettant de mieux voir les saletés qui se cache dans les endroits les plus sombres.

Au niveau de l’autonomie, là aussi, le Dreame V12 fait des miracles. Même si ce dernier est capable de proposer une capacité d’aspiration de 27 000 Pa, sa batterie de 3 000 mAh vous permettra de nettoyer en une seule fois des espaces de 170 mètres carrés sans aucunes difficultés. En bref, l’aspirateur à main qui vous faut afin de faciliter votre ménage. Retrouvez vitre le Dreame V12 sur AliExpress au prix de 260 € à l’aide du code FRDREAME0619.

Code promo : FRDREAME0619

Profiter de l’offre chez Aliexpress