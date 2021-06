Complétez votre arsenal gamer avec la redoutable Logitech G Pro sans-fil à moins de 80€

Besoin d'une souris gamer digne des compétitions de eSport sans se ruiner ? Alors ne ratez pas la Logitech G Pro sans-fil à 79,99 euros seulement.

@Logitech

La Logitech G Pro est la souris dédiée aux pros du gaming la plus accessible de la gamme. Elle est doté d’un capteur 25K aussi réactif que précis et ce ne sont pas ses seules qualités. Habituellement proposée à 149 euros, elle profite d’une promotion pour le Prime Day, s’affichant 79,99 euros !

Profiter de l’offre Prime Day

La Logitech G Pro en détail

La G Pro est une référence des souris sans-fil pour gamer. Ses lignes fluides, aux courbes travaillées avec soin apportent un style certain, surtout avec le léger rétroéclairage sur les côtés. Son design n’est pas là que pour faire joli, il offre en plus une excellente prise en main, quelle que soit leur taille. En effet, ses mensurations en font un produit compact et non petit avec 116 x 62 x 38 mm, pour un poids de 80 g.

Vous aurez accès à 6 boutons mécaniques placés de façon stratégique et d’une précision rare. L’appli G-HUB vous permettra de les configurer et les associer à des profils de jeux personnalisés. La molette est cliquable (incluse dans les 6boutons) et se révèle d’une rare précision. Elle offre deux modes de défilement, fluide et cranté.

La Logitech G Pro embarque un capteur optique maison, le Logitech le Hero 25K. La souris gamer Logitech à des vitesses supérieures à 400 IPS et une résolution de 100 – 25 600 PPP pour un jeu de niveau professionnel ! Enfin, elle est équipée de la technologie sans Fil LIGHTSPEED qui offre un taux de rapport USB de 1000 Hz (1ms) et une durabilité: 50 millions de clics.

