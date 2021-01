L’aspirateur-balai Dyson V8 Animal+ passe sous les 300 euros

L’un des meilleurs aspirateurs-balais du marché, le Dyson V8 Animal+ est aujourd’hui disponible à 299 euros chez Auchan. C’est l’un des plus performants pour traquer le moindre poil d’animal.

Dyson est à présent un leader sur le marché des aspirateurs-balais sans sac et sans fil. Comme son nom l’indique, le V8 Animal+ est un modèle optimisé pour capturer les poils de vos animaux de compagnie, et ce sur toutes les surfaces. Pour une durée limitée, Auchan le propose sur son site Internet à 299 euros au lieu de 349 euros, soit une économie de 14 %. Il faudra toutefois retirer le produit dans un magasin de près de chez vous. Attention l’offre n’est disponible que dans certains magasins.

Le Dyson V8 Animal+ en détail

Avec un moteur de 21,6 Volts qui est 50 % plus silencieux que le modèle précédent, l’aspirateur-balai Dyson Animal V8 est un appareil très pratique et agréable à l’utilisation. La corvée du ménage sera largement facilitée, notamment avec le moteur Dyson V8 et ses 15 cyclones répartis sur deux rangées, pour un flux d’air puissant qui capture même la poussière fine.

Il est ici question de la déclinaison Animal+, qui est une déclinaison du V8 Absolute. Sans surprise, ce modèle est particulièrement destiné aux possesseurs d’animaux de compagnie. Cette version ne comporte pas de rouleau doux, mais embarque bien la brosse motorisée. Le V8 Animal+ reprend le reste des fonctionnalités de son grand frère et reste efficace pour nettoyer en profondeur des moquettes ou des sols durs.

Le vidage du collecteur se fait sans contact et vous n’avez plus besoin de toucher la poussière. Il suffit de tirer le levier pour l’évacuer.

La boite inclus donc :

Un Aspirateur Dyson V8 Animal +

Accessoire deux en un

Long suceur avec détachement facile

Tête de nettoyage à entraînement direct

Mini brosse motorisée (pour éliminer les poils d’animaux)

Brosse passe-partout

Chargeur

Station d’accueil

Avec la station d’accueil, vous pourrez ranger et recharger votre aspirateur Dyson pour qu’il soit toujours prêt quand vous en avez besoin. L’aspirateur peut rapidement se transformer en aspirateur à main, puis en aspirateur à balai en un simple clic. Une polyvalence très appréciée de ses possesseurs, notamment pour aller aspirer des coins en hauteur ou pour des espaces difficiles d’accès comme dans une voiture. Enfin, l’autonomie est ici revue à la hausse : 40 minutes (grâce à sa batterie Li-ion) en puissance normale et 7 minutes en puissance maximale pour les tâches les plus difficiles.