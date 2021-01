Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur d’appui, ou secondaire, alors cette offre pourrait vous plaire. Ce TV LED PHILIPS 32PFS5603 de 32 pouces est aujourd’hui en promotion, à 129,99 euros seulement chez Fnac.

Que ce soit pour l’installer dans votre cuisine, dans un petit salon ou pour un usage standard, ce téléviseur LED ultra-plat Full HD est une bonne option pour s’équiper sans se ruiner. Il est aujourd’hui en promotion chez Fnac, à 129,99 euros au lieu de 279,99 euros. La livraison est gratuite, et le produit est aussi livrable en magasin.

Le TV Philips 32PFS5603 en détail

Avec ce téléviseur, Philips vise surtout les personnes qui s’en serviront pour un usage secondaire. Le Philips 32PFS5603 est un écran plat de 32 pouces (80 cm) doté de la norme HDTV 1080p qui garantit la présence d’un tuner TNT HD. Avec un design élégant, tout en blanc, il s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle pièce de votre domicile.

Ce téléviseur n’est toutefois pas adapté pour un usage gaming. L’affichage est capé à 50 images par seconde, et il n’ira pas au-delà d’une définition Full HD. Vous pouvez également vous en servir pour un écran PC secondaire, bien pratique si vous faites du montage vidéo, par exemple.

Du côté de la connectique, on remarque que ce modèle profite d’une prise Péritel, ce qui peut être une raison pour l’acheter pour certains. En effet, si vous souhaitez jouer à votre bonne vieille PS2, c’est toujours une bonne option, surtout que cette connectique a tendance à disparaître. Du reste, on notera l’absence de Wi-Fi et de Bluetooth. Le 32PFS5603 est également équipé de 2 ports HDMI, un port USB, une prise casque et une sortie audio numérique optique. Le port USB permet de brancher votre clé USB/disque dur pour écouter votre musique, visualiser vos photos ou regarder des vidéos.

Nous précisons également que la technologie Ambilight n’est pas incluse sur ce modèle, comme souvent sur le segment entrée de gamme du constructeur Philips.