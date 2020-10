Alors qu’on le risque à nouveau de devoir passer beaucoup de temps à la maison, Canal+ relance son offre comprenant le chaîne et un abonnement à Disney+ pour 19,90 euros par mois.

Canal+ relance une offre parfaite pour passer du temps chez soi : l’accès à Canal+ ainsi que Disney+ pour seulement 19,90 euros par mois pendant 2 ans au lieu de 26,89 euros. L’offre est assujettie à un engagement de 2 ans, vous avez en revanche 1 mois pour essayer l’offre et décider si elle vous convient.

L’offre Canal+ / Disney+ dans le détail

Dans le détail cette offre est assez simple : elle comprend l’accès à la chaîne Canal+, ainsi que Canal+ décalé et l’abonnement à Disney+. Cela emporte également l’accès à MyCanal et donc toutes les créations originales et films diffusés sur la chaîne cryptée. Sur Disney+, vous trouverez également des créations originales dont la plus connue est sans doute The Mandalorian. Vous y trouverez également bientôt la série WandaVision qui lancera les hostilités de la Phase 4 de Marvel.

Cette offre est accessible directement sur votre décodeur sans matériel supplémentaire, vous pouvez également vous appuyer sur vos différents terminaux : smartphone, tablette, et PC, ou Box Android. Le tout est évidemment diffusable via un Chromecast. Bref vous aurez l’embarras du choix pour profiter de vos contenus. La diffusion est d’ailleurs possible sur deux écrans simultanément.

Si vous ne souhaitez pas vous engager vous pouvez aussi opter pour la formule sans engagement, mais cela vous coûtera alors 25 euros par mois et Canal+ ne sera pas accessible sur votre décodeur. En revanche, si vous avez moins de 26 ans, l’abonnement ne sera qu’à 12,50 euros en 100% digital. C’est beaucoup plus intéressant.